Salone Francoforte, Opel Corsa 'incontra' versione GT dell'87

Al salone di Francoforte, Opel è di scena con tre anteprime mondiali: la nuova Astra, Grandland X Hybrid4 con trazione integrale e la sesta generazione di Corsa in tre versioni.



La piccola di cui sono state vendute più di 13,6 milioni di unità aggiunge l'alimentazione elettrica e con la Corsa-e Rally- pure al debutto al Salone - ha anche una versione da corsa a zero emissioni. Al salone tedesco la nuova Corsa incontrerà un'ospite molto speciale, una rara Corsa GT gialla del 1987, a testimonianza di 37 anni di divertimento e di successi. Questa vettura d'epoca è stata condotta dalla sua ultima residenza portoghese all'Opel Classic Workshop di Rüsselsheim, da dove si recherà al Salone di Francoforte, rappresentando la tradizione della vettura e aggiungendo ulteriori emozioni al lancio della nuova Corsa.



La vettura, originariamente immatricolata in Spagna, languiva dimenticata in un garage in Portogallo. Il viaggio verso Francoforte della piccola e discreta Gran Turismo inizia da un parcheggio nella zona portuale di Porto.



Opel ha proposto la GT dal mese di aprile del 1985 all'autunno del 1987. La vettura sostituiva la Corsa SR, con un motore 1.3 litri da 70 CV con carburatore. Dotata di maggiore potenza ed equipaggiata con piccoli spoiler, la GT fu la versione sportiva della prima generazione di Corsa fino all'arrivo della più estroversa GSi nel 1988. Il cambio manuale a 5 marce teneva a bada la sete e i giri della vettura durante i viaggi più lunghi.



Anche oggi la Corsa GT si muove in modo silenzioso ed elastico nel traffico. Sulla strada dal Portogallo a Rüsselsheim, la GT si ferma a Saragozza, dove è stata costruita nel 1987. All'auto viene addirittura permesso di visitare lo stabilimento di produzione.



Quando la gialla Corsa si ferma presso la linea di assemblaggio, tanti dipendenti si avvicinano e la salutano come se fosse una vecchia amica che non vedono da un'eternità.



Il viaggio verso est prosegue in direzione Barcellona, attraverso la Francia e da Basilea lungo il Reno. In totale 2.700 km per la 32enne Corsa strappata al suo tranquillo pensionamento in Portogallo, senza alcuna riparazione per affrontare questo lungo viaggio. Quando la GT arriva a Rüsselsheim, gli esperti di Opel Classic sono ad attenderla. Nasce così il team "Project IAA 2019", sotto la guida di Thorsten Götz e Dieter Eder, che inizia a lavorare sul modello: motore revisionato, seguito dalle sospensioni, dagli ammortizzatori e dalle molle. La carrozzeria viene riverniciata, dotata di nuove finiture e della giusta scritta GT. Poi è il turno dei cerchi in lega originali. Alla fine vengono installati i finestrini, grazie a un amico concessionario Opel che ovviamente li ha ancora in magazzino.



Adesso la Corsa GT è pronta ad affrontare una seconda vita che inizierà al 68° Salone Internazionale dell'Automobile di Francoforte.