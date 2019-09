Nissan, Juke cresce nelle dimensioni ma è più leggera

L'attesa è finita. Dopo una intensa fase di test su strada, Nissan ha alzato il velo sulla nuova generazione di Juke. Il crossover della casa di Yokohama, che dal lancio nel 2010 ad oggi ha venduto oltre un milione di unità, arriva in una nuova veste pronta a distinguersi tra i B-suv, all'interno di un segmento piuttosto affollato nel mercato europeo e che continua a segnare numeri di crescita davvero importanti. Sviluppato per l'Europa e prodotto a Sunderland, Nissan Juke si presenta profondamente rinnovato rispetto al passato sfoggiando un ritocco estetico, che si nota fin da subito grazie alle dimensioni aumentate a vantaggio dello spazio e del comfort di bordo. L'arrivo è previsto a novembre con un prezzo di partenza, per il mercato italiano, di 19.620 euro. La nuova generazione della giapponese, che arriva a distanza di ben nove anni dalla prima, si distingue per essere un concentrato di connettività e tecnologia rivolta alla sicurezza: spiccano il ProPILOT, sistema di assistenza alla guida già presente su Qashqai e Leaf, e un avanzato sistema di infotainment con una scheda Sim a bordo per essere sempre connessi. Il nuovo design ha un aspetto atletico grazie anche ai cerchi in lega da 19 pollici (opzionali a seconda dell'allestimento) e al tetto che sembra quasi sospeso, caratteristica tipica dei coupé. Equipaggiato con tecnologia full LED di serie, il nuovo Juke conserva i fari anteriori di forma circolare con un nuovo segno a Y centrale, complementare alla griglia Nissan V-Motion che dona un aspetto aggressivo al frontale. Novità arrivano anche sul fronte della gamma colori e fanno il loro debutto le vernici 2-Tone grazie ai tre colori disponibili per il tetto a contrasto.



Punto di forza di questa nuova generazione è racchiuso sicuramente nell'abitacolo con interni di qualità che ci si aspetta su vetture premium (come gli inserti in Alcantara e le luci ambient per la leva del cambio e per le portiere) ed uno spazio per le ginocchia aumentato di ben 5,8 cm, mentre lo spazio posteriore per la testa è maggiore di 1,1 cm e la capienza del bagagliaio che raggiunge i 422 litri, un +20% rispetto alla generazione precedente. Questo grazie anche a dimensioni maggiorate rispetto al passato: la lunghezza di 4.210 mm, l'altezza di 1.595 mm e la larghezza di 1.800 mm garantiscono infatti un maggiore spazio interno, nonostante l'auto sia ora più leggera di 23 kg, a tutto vantaggio dell'agilità. Nuovi i livelli di personalizzazione grazie all'inedita versione N-Design. Combinando assieme i diversi colori della carrozzeria, del tetto e degli interni si può dar vita a vetture altamente personalizzate dal carattere urbano, elegante e sportivo.



Nuovo Nissan Juke è equipaggiato con un motore benzina da 1.0l, tre cilindri DIG-T turbocompresso, da 117 CV, grazie al quale migliorano le performance e si riducono i consumi.



Disponibile in abbinamento a un cambio manuale a 6 rapporti o a un cambio automatico a doppia frizione (DCT) a 7 rapporti con comandi al volante. È possibile scegliere fra tre modalità di guida, Eco, Standard e Sport, per adeguare il comportamento della vettura allo stile di ogni guidatore e ad ogni situazione.



A bordo è disponibile tutta la tecnologia Nissan Intelligent Mobility e le funzioni di assistenza alla guida con il ProPILOT, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata. Juke offre inoltre un pacchetto completo di tecnologie di sicurezza, tra cui sistema di frenata d'emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, rilevamento della segnaletica stradale, sistema intelligente di mantenimento della corsia, sistema intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento e sistema intelligente di avviso e intervento angolo cieco. Con il nuovo NissanConnect il cliente può utilizzare Apple CarPlay e Android Auto per replicare le applicazioni del proprio smartphone sul touchscreen da 8 pollici. È inoltre possibile accedere al TomTom Maps & Live Traffic o attivare il WiFi integrato per connettere laptop o tablet.



L'applicazione NissanConnect Services permette ai clienti di controllare svariate funzionalità della vettura anche attraverso il proprio smartphone mentre la compatibilità con Google Assistant permette il controllo di alcune funzioni a distanza.



Guidatore e passeggeri potranno disporre inoltre del sistema audio Bose Personal Plus. Grazie a 8 altoparlanti ad alte prestazioni, di cui due altoparlanti Bose Ultra Near field incorporati in entrambi i poggiatesta anteriori, è possibile vivere un'esperienza di suono immersiva a 360°.