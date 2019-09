Salone Francoforte, anteprima mondiale della ID.3 Volkswagen

Sarà la vetrina del salone di Francoforte ad ospitare l'anteprima mondiale della Volkswagen ID.3, il primo modello 100% elettrico basato sulla nuova piattaforma MEB. La mobilità elettrica sarà l'argomento chiave dello stand Volkswagen quest'anno al salone tedesco. Allo stand del motor show 'domestico', non sarà esposta solo la ID.3, ma saranno presenti anche i prototipi degli altri modelli della famiglia ID., i cui lanci seguiranno in rapida successione quello della ID.3. Come tutti gli altri modelli ID., anche la ID.3 si basa sulla nuova piattaforma modulare MEB, che è stata specificamente progettata per la trazione elettrica, garantendo ampi spazi interni. Per la casa di Wolfsburg, la ID.3 segna un ulteriore passo in avanti rappresentando l'inizio di una nuova era - a zero emissioni - dopo quella del Maggiolino e della Golf. A metà maggio, la Volkswagen ha avviato la fase di pre-booking della ID.3 1ST Edition, l'edizione speciale limitata a soli 30.000 esemplari che offre un livello di equipaggiamento molto elevato.



Per il mercato, questo modello sarà disponibile con tre diverse capacità di batteria: la più potente garantisce 77 kWh, la media 58 kWh e la più piccola 45 kWh. A seconda della batteria, l'autonomia varia da 330 fino a 550 chilometri (WLTP).



Grazie alla capacità di ricarica rapida, è possibile ricaricare circa 290 chilometri di autonomia in soli 30 minuti (con una potenza di ricarica di 100 kW). La Volkswagen garantirà anche la capacità delle batterie per otto anni o 160.000 chilometri. Il prezzo base del modello di serie sarà inferiore a 30.000 euro e quindi sarà un'auto elettrica accessibile a molte persone, non a caso l'obiettivo del costruttore tedesco - annunciato anche a margine della presentazione della nuova piattaforma - è di creare una mobilità elettrica per tutti. Questo, ovviamente, senza rinunciare al piacere di guida: la ID.3 1ST garantisce grande reattività in accelerazione e ripresa grazie alla trazione posteriore e alle prestazioni del motore da 150 kW (204 CV). La produzione della ID.3 inizierà come previsto alla fine del 2019. I primi esemplari arriveranno sul mercato entro la metà del 2020.