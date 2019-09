Maserati Levante Trofeo e GTS, test drive a Udine

Le prestazioni di un'auto sportiva e la prestanza di un Suv si fondono nelle ultime due creazioni della gamma Levante Maserati, Trofeo e GTS, i due Suv più potenti nella storia della Casa del Tridente, dotati di motori V8 ad alte prestazioni, capaci di fornire all'automobilista un'esperienza di guida unica ovunque, su strada, sterrati o nelle situazioni più complesse, grazie alle nuove modalità di guida con i programmi "corsa" o i due specifici per i fuoristrada. Oggi i primi test drive a Udine.

Basta sedersi al volante degli ultimi due gioielli di potenza e design nello stile dell'iconico marchio Maserati per sentire tra le mani una vettura dinamica, aggressiva, veloce, divertente e al tempo stesso confortevole e agile da guidare. Basta appoggiare il piede sull'acceleratore per rendersi conto della potenza del nuovo Suv che, nella versione Trofeo, è in grado di raggiungere un'accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 4,1 secondi e una velocità massima di 299 chilometri all'ora con trasmissione automatica 8 rapporti. Oggi i primi clienti del Friuli Venezia Giulia si sono seduti al volante dei due Suv con i piloti del Master Maserati in occasione della tappa friulana, una delle prime in Italia, di presentazione delle nuove vetture presso uno showroom di Tavagnacco (Udine), da luglio 2019 nuovo concessionario ufficiale per l'intero Friuli Venezia Giulia. "L'obiettivo è vendere 100 vetture dell'intera gamma Maserati in un anno", ha spiegato il presidente del gruppo Ferri, Giorgio Sina, calcolando il bacino di clientela regionale. A regime la concessionaria Maserati darà lavoro a 8-10 dipendenti.