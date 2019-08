Mini, a Francoforte la parola d'ordine è elettrificazione

Al prossimo salone di Francoforte MINI presenta in anteprima la nuova Cooper SE e celebra anche il suo 60° anniversario, con la produzione che dal 1959 ha raggiunto i 10 milioni. In quest'ottica, Francoforte ospiterà anche lo speciale modello per l'anniversario della MINI Plant Oxford, una MINI 3 porte della 60 Years Edition, il cui design esclusivo e le dotazioni conferiscono al segmento compatto premium uno stile distintivo e originale. I visitatori del padiglione 11 potranno anche ammirare l'attuale gamma di modelli del marchio e una serie di nuove aggiunte alle sue gamme di accessori e lifestyle.



I riflettori di Francoforte saranno puntati sulla vera novità dello stand MINI, la Cooper SE completamente elettrica, che offre un'esperienza di guida urbana sostenibile che genera anche emozioni. Questa versione si basa sulla MINI 3 porte con alimentazione tradizionale, il cui design sorprendente è stato arricchito con alcuni dettagli specifici per il modello a zero emissioni. Il motore elettrico da 135 kW / 184 CV che aziona le ruote anteriori in tipico stile MINI dota l'auto di un'accelerazione di tutto rispetto. La risposta istantanea del motore alla minima spinta dell'acceleratore aggiunge una nuova dimensione alla sensazione di go-kart del marchio. La nuova MINI Cooper SE accelera da 0 a 60 km / h (37 mph) in soli 3,9 secondi e impiega solo 7,3 secondi per lo sprint a 100 km / h (62 mph) dal resto.



In mostra anche la Mini Cooper SE Contryman ALL4 versione ibrida plug in che è ora più accattivante grazie all'ultima tecnologia delle celle della batteria del BMW Group, che comporta un sostanziale aumento sia dell'efficienza che della gamma elettrica. Le dimensioni della batteria sono invariate, ma la batteria ad alta tensione di ultima generazione montata nella nuova MINI Cooper S E Countryman ALL4 ha aumentato la capacità energetica lorda da 7,7 a 10,0 kWh, estendendo così la gamma elettrica del tuttofare di circa il 30% a un massimo di 55 - 57 chilometri (34 - 35 miglia). Il sistema ibrido a bordo della nuova MINI Cooper S E Countryman ALL4 comprende un motore a benzina a tre cilindri e un motore elettrico, che generano una potenza di sistema combinata di 165 kW / 224 CV. Un sistema di trazione integrale specifico per l'ibrido canalizza l'alimentazione delle ruote anteriori e posteriori come richiesto dalla situazione attuale. La nuova MINI Cooper S E Countryman ALL4 si alimenta da 0 a 100 km / h (62 mph) in 6,8 secondi. L'efficienza del plug-in-hybrid rivela anche i vantaggi degli ultimi progressi nella tecnologia delle celle a batteria. Il consumo medio di carburante e le emissioni di CO2 della nuova MINI Cooper S E Countryman ALL4 sono entrambi scesi di circa il 20%, rispettivamente a 2,1 - 1,9 litri per 100 chilometri e 47 - 43 grammi per chilometro.