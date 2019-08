GM Defense,contratto da 1 mln dlr per nuovo veicolo esercito

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - L'esercito americano ha assegnato a GM Defense un contratto da 1 milione di dollari per lo sviluppo del suo nuovo veicolo di fanteria (ISV) per test e valutazione di prototipi. Il veicolo di GM Defense si basa sulla pluripremiata architettura di autocarri di medie dimensioni Chevrolet Colorado e sulle sue varianti ZR2 e ZR2 Bison, integrata con parti personalizzate.



Sull'architettura del Colorado è montata a una sovrastruttura per passeggeri e merci alimentata da un motore diesel da 186 cavalli, da 2,8 litri con cambio automatico a sei marce.



L'ISV deve essere abbastanza leggero da poter essere caricato su un elicottero UH-60 Blackhawk, abbastanza compatto da adattarsi all'interno di un elicottero CH-47 Chinook e abbastanza versatile da trasportare fino a nove soldati e tutte le loro attrezzature a velocità in autostrada come pure in fuoristrada in condizioni estreme. L'esercito prevede di acquisire circa 650 ISV a partire dal 2020.



"La nostra voce ISV è una piattaforma completamente integrata che sfrutta decenni di esperienza in ingegneria, produzione e qualità di GM su vasta scala per fornire la risposta più efficiente in termini di costi, affidabilità ed efficacia possibile per soddisfare e superare i severi requisiti dell'esercito", ha affermato il presidente della GM Defense David Albritton. "Siamo molto orgogliosi dell'opportunità di proseguire lo sviluppo di un veicolo che consentirà alle unità dell'esercito di muoversi sul campo di battaglia con maggiore facilità e affidabilità."(ANSA).