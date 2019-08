Salone Francoforte, da Volkswagen arriva T-Roc R da 300 Cv

A sei mesi dal reveal al Salone di GInevra, arriva sul mercato T-Roc R inedita variante 'pepata' del popolare suv Volkswagen che porta i contenuti dinamici della Golf R (motore TSI 2.0 con potenza di 300 Cv e coppia massima di 400 Nm, accelerazione 0-100 in 4,8 secondi) in un segmento di grande successo e in costante espansione. Lo fa senza trascurare nessun dettaglio fra quelli che delimitano la zona di confine tra i modelli da famiglia e quelli che soddisfano gli appassionati della guida sportiva: cambio a doppia frizione a 7 rapporti, trazione integrale 4Motion, servosterzo progressivo, telaio sportivo con assetto adeguato alle prestazioni (la velocità massima è autolimitata a 250 km/h) e regolazione della dinamica di guida con Race Mode e sistema Launch Control. Oltre che per la differente caratterizzazione del frontale, con spoiler più ampio, prese d'aria estese verso l'alto e luci diurne integrate verticalmente, Volkswagen T-Roc R si distingue per uno specifico trattamento della mascherina e per gli scudi anteriore e posteriore. In coda spiccano anche inedite uscite d'aria e un diffusore 'R' che si accorda esteticamente con lo spoiler sul tetto, maggiorato rispetto alle T-Roc meno prestazionali. Specifico anche il doppio scarico con terminali sportivi, che - con sovrapprezzo può essere ottenuto nell'allestimento Performance in titanio. Di serie questa versione R è equipaggiata con cerchi Da 18 pollici disegno Spielberg, ma a richiesta possono essere montati quelli da 19 con disegno Pretoria rifiniti in Dark Graphite. Oltre allo scarico Performance e ai cerchi Pretoria, l'elenco degli optional comprende gli elementi di finitura in Lapiz Blue Opaco, il sistema hi-fi Beats e il Dynamic Chassis Control DCC. La commercializzazione in Italia è prevista per l'ultimo trimestre dell'anno, ad un prezzo sicuramente competitivo in funzione dei livelli di equipaggiamento e di prestazioni.