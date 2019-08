Lamborghini Terzo Millennio reveal serie limitata a IAA 2019

Si chiama Lamborghini LB48H ed è la versione di produzione (solo 63 esemplari, per ricordare l'anno di fondazione della Casa di Sant'Agata Bolognese) di una delle più incredibili hypercar mai viste negli ultimi anni, la Terzo Millennio presentata nel 2017. Con una immagine teaser la marca del Toro ha annunciato che la LB48H - dove LB sta per Lamborghini, 48 per i Volt del sistema di elettrificazione e H per Hybrid - sarà svelata tra due settimane al Salone dell'Auto di Francoforte.

La notizia, da sola, è già tra quelle degne dell'apertura dei siti web o delle copertine dei giornali specializzati. Ma, per una strana combinazione, si scopre attraverso il sito dell'organizzazione Knight International - un broker e intermediario tra ricchi acquirenti di hypercar e altrettanto ricchi detentori dei contratti e delle prenotazioni per i modelli in serie limitata - non solo che tutte le 63 Lamborghini LB48H Terzo Millennio programmate sono già state vendute, ma che un contratto è sul mercato pronto per essere scambiato (a caro prezzo) in una trattativa tra 'avvocato e avvocato'. Per conoscere tutti i dettagli sulla fantascientifica Terzo Millennio, dalle cui soluzioni tecniche dovrebbe derivare il modello che rimpiazzerà la Aventador, non resta dunque che contattare la Knight International (che ha disponibili altre occasioni milionarie) oppure resistere due settimane, cioè fino al reveal della IAA 2019 di Francoforte e risparmiare così qualche milione di euro.