802 Cv e 345 km/h per la Ferrari 488 Pista by Novitec

Ancora più potenza, ancora più grinta estetica per la Ferrari 488 Pista, grazie all'elaborazione proposta dalla tedesca Novitec. Il garage di Stetten, specializzato nel tuning delle vetture del Cavallino Rampante, ha messo mano al V8 biturbo di 3,9 litri della due posti di Maranello, il più potente di sempre montato su una Rossa stradale, incrementandone la potenza di 82 Cv, sino alla ragguardevole quota di 802 Cv a 7.950 giri al minuto. Il 'power upgrade', ottenuto tra l'altro integrando il sistema di controllo con due nuove centraline, innalzando la pressione di esercizio delle turbine e adottando una nuova mappatura di gestione del propulsore, prevede anche un aumento del picco di coppia di 128 Nm, fino a 898 Nm, disponibili a soli 3.100 giri. A livello di performance da registrare un miglioramento significativo rispetto a quelle già superlative della 488 top di gamma. Dopo questa particolare cura in palestra, infatti, la Pista è in grado di raggiungere i 345 km/h di velocità massima, 5 km/h in più del modello di serie, e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,7, contro i 2,9 secondi della vettura omologata dal Costruttore.



Gli interventi al propulsore sono stati accompagnati da numerosi ritocchi all'aerodinamica e dall'adozione di soluzioni che privilegiano il comportamento di guida veloce al comfort. Le ruote scelte sono state sviluppate dallo specialista statunitense Vossen e calzano delle Pirelli P-Zero di misura 255/30 ZR 21 all'anteriore e 335/25 ZR 22 al posteriore.



L'aggiunta di elementi aerodinamici in fibra di carbonio, interventi alle sospensioni e la possibilità di personalizzare sino all'eccesso l'abitacolo sono altri elementi caratterizzanti di questa interpretazione della sportiva italiana. Da segnalare, infine, la sostituzione degli scarichi standard con altri ad alte prestazioni, eventualmente integrabili con un sistema di controllo delle sonorità e, a richiesta, ottenibili anche in Inconel, materiale di derivazione aeronautica utilizzato in Formula 1.