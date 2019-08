Scania lancia nuovo motore a gasolio 13mila cc di cilindrata

Il Costruttore svedese Scania ha presentato un nuovo motore a gasolio a 6 cilindri in linea di 13mila cc di cilindrata che offre prestazioni maggiori con un taglio dei consumi rispetto al passato, pensato per impiego con mezzi pesanti e carichi particolarmente gravosi. Accreditato di una potenza massima di 540 Cv, il quinto propulsore della famiglia 13 litri della Casa di Sodertalje promette un taglio dei consumi del 2% rispetto a soluzioni analoghe meno tecnologiche. Il risultato è stato ottenuto, tra l'altro, grazie a un miglioramento della fluidodinamica interna e all'adozione di un nuovo turbocompressore.



La nuova unità si pone al vertice di una gamma che già include quattro 6 cilindri di 12,7 litri rispettivamente di 370, 410, 450, 500 Cv. Sviluppata partendo dal più potente tra questi, il 540 Cv dispone di un turbocompressore a geometria fissa con cuscinetti a sfera invece di bronzine, eroga il picco di potenza a 1.800 giri al minuto e una coppia massima di 2.700 Nm tra 1.000 e 1.300 giri. Omologato Euro 6, può essere alimentato a biodiesel 100% e condivide con il resto dell'offerta l'alimentazione a quattro valvole per cilindro e l'utilizzo della tecnologia SCR per il trattamento delle emissioni. "Fedeli alla nostra promessa di garantire un'offerta sempre più su misura - ha evidenziato Alexander Vlaskamp, vice presidente e responsabile di Scania Trucks -, abbiamo risposto all'esigenza dei nostri clienti di avere una versione top di gamma del nostro fiore all'occhiello da 13 litri. È pensato principalmente per quei clienti e mercati in cui aspetti legali riguardanti l'assale anteriore impediscono la scelta di un motore V8. In generale, è perfetto per chiunque abbia bisogno di maggiore potenza per le proprie operazioni di trasporto. Con la giusta rapportatura, funzionerà bene sia nel trasporto legname che di tulipani, con attenzione ai consumi di carburante e alle velocità medie".