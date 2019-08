Grinta sportiva per Tesla Model 3 grazie a Novitec

Assetto ribassato, numerosi elementi aerodinamici aggiuntivi in fibra di carbonio, cerchi da 21" firmati Vossen, sono il biglietto da visita della versione aggressiva dell'elettrica Tesla Model 3 messa a punta dalla Novitec. Il preparatore di Stetten, specializzato in elaborazioni di Ferrari, Lamborghini, Maserati e McLaren, si cimenta per la terza volta su una macchina della Casa di Palo Alto, con un lavoro che è riuscito ad accentuarne la grinta estetica. Il progetto sulla Model 3, può essere applicato sia alla versione a due ruote motrici sia a quella a trazione integrale. Nasce sul successo riscontrato dall'officina tra la propria clientela per le reinterpretazioni di Model S e Model X.



Oltre a incrementare la grinta della berlina californiana di fascia media, il garage tedesco ne ha rivisto l'assetto, per incrementarne la guidabilità tra le curve. Nuovi ammortizzatori e molle sportive e un'altezza da terra abbassata di 30 millimetri promettono un contenimento del fenomeno di rollìo del corpo vettura nei cambi di direzione veloci. Tra le opzioni a disposizione, però, c'è anche la sostituzione completa delle sospensioni con elementi progettati Novitec, realizzati completamente in alluminio: in questo caso l'assetto viene ribassato di 40 mm rispetto alle specifiche di fabbrica.

Le ruote scelte, delle 21 pollici realizzate specificatamente dalla Vossen, calzano pneumatici di misura 245/30 ZR 21 all'anteriore e 295/25 ZR 21 al posteriore.



L'abitacolo è stato rivisto e appare impreziosito per merito di un ampio utilizzo di Alcantara. Come sempre, però, per la Novitec viene offerto un ventaglio di personalizzazioni decisamente ampio per renderlo ancora più accogliente.