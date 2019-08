Nuove Audi A4 Allroad Quattro e S4 TDI, al via la prevendita

E' iniziata la prevendita in Italia, con prezzi a partire da 53.650 euro, della nuova generazione di Audi A4 Allroad Quattro e della S4 TDI, modelli che completano con le loro 'unicità' la gamma delle rinnovate A4 e A4 Avant lanciata nei giorni scorsi.

In particolare nuova Audi A4 Allroad Quattro è più lunga di 12 mm rispetto al precedente modello e si distingue da A4 Avant per dettagli quali le protezioni sottoscocca e le modanature ai passaruota, i mancorrenti al tetto più pronunciati e le carreggiate ampliate di 6 mm all'avantreno e 11 mm al retrotreno. Grazie alla trazione integrale Quattro, di serie, e alla maggiore altezza libera dal suolo (+35 mm) rispetto ad A4 Avant, A4 Allroad Quattro coniuga prestazioni dinamiche e confortevoli su strada ma anche nella marcia off-road.



Questo modello condivide le novità che caratterizzano la più recente generazione di A4 quali il rinnovato linguaggio stilistico del marchio, la piattaforma modulare d'infotainment MIB 3, l'Audi Virtual Cockpit Plus con display full HD da 12,3 pollici - di serie per la versione Business Evolution - la disponibilità di molteplici sistemi di assistenza alla guida, raggruppati nei pacchetti Tour, City e Assistenza per il parcheggio, e l'ampio display MMI touch da 10,1 pollici - di serie per l'intera gamma - che porta in abitacolo l'intuitività tipica degli smartphone. Analogamente ad A4 Avant, il vano di carico della A4 Allroad Quattro ha una capacità di 495 litri ampliabile a 1.495 litri abbattendo il divanetto.



Al lancio, Audi propone A4 Allroad Quattro nelle versioni 2.0 (45) TFSI 245 Cv S Tronic e 3.0 (45) TDI 231 Cv Tiptronic.



La prima - che è dotata della tecnologia mild-hybrid a 12 Volt e della trazione Quattro Ultra - scatta da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 247 km/h a fronte di consumi nel ciclo combinato di 7,8-8,3 l/100 km ed emissioni di CO2 di 177-187 g/km (150-155 g/km NEDC). Nel caso della A4 Allroad Quattro 3.0 (45) TDI 231 Cv Tiptronic l'accelerazione da 0 a 100 km/h si realizza in 6,2 secondi e la velocità massima è di 241 km/h. I consumi nel ciclo combinato sono di 7,0-7,5 l/100 km con emissioni di CO2 di 183-195 g/km (157-161 g/km NEDC). I nuovi modelli S della gamma Audi A4 (S4 e S4 Avant) sono equipaggiati per la prima volta con un motore V6 Diesel. Si tratta del 3.0 TDI che eroga 347 Cv e una coppia massima di 700 Nm. I consumi nel ciclo combinato per S4 TDI si attestano a 6,9-7,1 l/100 km e le emissioni di CO2 a 179-186 g/km* (163-164 g/km NEDC) e per S4 Avant TDI a 7,0-7,4 l/100 km con emissioni di CO2 di 184-192 g/km (165-166 g/km NEDC). Le elevate prestazioni di S4 TDI ed S4 Avant TDI, che accelerano da 0 a 100 rispettivamente in 4,8 e 4,9 secondi, e il rispetto ambientale sono il risultato dalla presenza di un compressore ad azionamento elettrico (EAV) e dalla tecnologia mild-hybrid (MHEV), sistemi che sono integrati nella rete di bordo principale a 48 Volt. Entrambe le vetture raggiungono una velocità massima autolimitata di 250 km/h e possono contare, di serie, sul cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia, sulla trazione integrale permanente Quattro con differenziale centrale autobloccante e sull'assetto sportivo S, ribassato di 23 mm rispetto ad A4 e A4 Avant. I prezzi per questi modelli sportivi partono da 74.650 euro.