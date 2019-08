Maserati Quattroporte e Levante serie speciale Monterey Week

Maserati ha riservato una straordinaria opportunità ai visitatori della Monterey Car Week, l'evento che comprende - tra gli altri importanti appuntamenti - anche il celebre Pebble Beach Concours d'Elegance. I fortunati che si troveranno in una delle location sulla Costa Californiana - a cui sarà presente il Tridente - avranno infatti la la possibilità di ordinare una delle 100 Maserati in edizione limitata - disponibili solo per il mercato nordamericano - con interni in Pelletessuta, lo speciale materiale realizzato da Ermenegildo Zegna per le vetture Model Year 2020. Si tratta di cinquanta berline Quattroporte e di cinquanta suv Levante, le prime con carrozzeria metallizzata color Blu Sofisticato e interni in Pelletessuta Marrone, mentre le Levante S GranSport saranno caratterizzate dall'esclusiva carrozzeria tristrato color Bronzo e altrettanto esclusivi interni in Pelletessuta Nera con straordinarie finiture in legno di Radica.

Le Quattroporte che saranno disponibili in occasione della Monterey Car Week sono inoltre caratterizzate dalle pinze freno blu, dai sedili sportivi e dalla targhetta interna con la scritta Zegna Edition. L'estrema eleganza dell'allestimento sottolinea l'esclusività e il lusso made in Italy dell'ammiraglia Maserati, che affonda le sue radici nella Serie I, progettata nel 1963 per essere la berlina più veloce al mondo. L'allestimento delle Levante S GranSport sarà completato invece dalle pinze freno nere e dai cerchi lucidati Helios da 21 pollici. Entrambi i modelli saranno posti in vendita fino a esaurimento delle vetture disponibili, con consegne a partire dalla primavera 2020.



Morbida, leggera e pregiata, Pelletessuta è un materiale brevettato che non solo dura nel tempo, ma aggiunge anche un ulteriore tocco di confort e bellezza agli interni della vettura. Si tratta di una lavorazione particolare della pelle, che associa nuove tecnologie all'avanguardia con tradizioni secolari al servizio di una creazione innovativa. Il risultato, frutto di una lunga ricerca, è un metodo che al posto del filato utilizza sottilissime strisce di nappa intrecciate in una trama complessa ispirata alla tessitura tradizionale per ottenere un effetto ''tessuto''. Attraverso la sua lunga collaborazione con Zegna, storica azienda italiana al pari di Maserati, il Tridente è oggi la sola Casa automobilistica a proporre sul mercato un'esclusività così raffinata per gli interni. L'appuntamento per cogliere questa opportunità (ma in Usa le auto saranno ordinabili anche presso i dealer di Maserati) è fissato per il 14, 15 e 17 agosto, al Quail Meadows che ospiterà 'DestinazioneMaserati:A Grand Day Out'. Pubblico e giornalisti avranno l'opportunità di effettuare un test drive su tutte le vetture della gamma Maserati 2019. Inoltre, nella giornata del 15 agosto AdolfoOrsi jr., storico della Casa del Tridente, presenterà una storia fotografica di Maserati, mentre il 15 e il 17 agosto verranno svelati i dettagli deinuovissimi interni inPelletessuta. Venerdì 16 agosto in occasione di 'The Quail: A Motorsports Gathering' Maserati presenterà la berlina Quattroporte S Q4 GranLusso e il suv Levante S GranSport personalizzati con interni in Pelletessuta firmata Ermenegildo Zegna. Infine domenica 18 agosto, la manifestazione si sposterà al Pebble Beach Lodge per il Concours D'Elegance, che vedrà il suv Levante S GranSport esposto sul Concept Lawn.