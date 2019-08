Hyundai i10 nuova generazione, ecco come evolve il design

Hyundai ha svelato oggi, con un bozzetto ufficiale, quello che sarà l'aspetto della nuova Hyundai i10, il modello di segmento A con cui la Casa sudcoreana intende conquistare la leadership nel suo mercato di riferimento e il cui reveal mondiale è fissato al Salone di Francoforte 2019 (IAA) in programma a settembre. Come si può notare da questa immagine i10 mostra un cambiamento nel design, in direzione di un look più dinamico (e meno entry-level) rispetto al predecessore. Progettata, sviluppato e costruito in Europa, questo modello mostra proporzioni ridefinite in larghezza, altezza e dimensioni delle ruote, così da dare alla vettura - per quanto compatta - un aspetto energico e agile. Nelle forme di Hyundai i10 spiccano il contrasto tra le superfici morbide e le linee affilate e, frontalmente, un'ampia griglia dal carattere sportivo che incorpora le luci di marcia diurne, che mantiene comunque il legame estetico con l'attuale generazione i10. Le prese d'aria triangolari accentuano la larghezza e la personalità della vettura, oltre a migliorare l'aerodinamica. Il montante posteriore a forma di X, visibile da lontano, identifica chiaramente il modello e attira l'attenzione sul logo, posizionato sul montante. Volumi triangolari unici enfatizzano a livello visivo la larghezza dell'auto e sottolineano la posizione delle ruote ai quattro angoli. Nuova Hyundai i10 offrirà anche una serie di nuovi equipaggiamenti di connettività e sicurezza. Blue Link, Apple Car Play, Android Auto, ricarica wireless dello smartphone e retrocamera posteriore regaleranno un'esperienza di guida completa e senza compromessi. Per questo nuovo modello Hyundai ha predisposto uno dei pacchetti di sicurezza più completi nella sua categoria. Saranno presenti, ad esempio, la frenata autonoma di emergenza con riconoscimento di veicoli e pedoni (sistema che utilizza un radar anteriore per distinguere il tipo di ostacolo) ma anche il mantenimento attivo della carreggiata e il rilevamento della stanchezza del conducente. Al fine di aumentare la sicurezza anche di notte, il nuovo modello potrà essere equipaggiato con la regolazione automatica dei fari abbaglianti. Maggiori informazioni sulla nuova Hyundai i10 verranno rilasciate nelle prossime settimane, in vista del reveal a Francoforte.