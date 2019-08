Citroen Berlingo, ora anche con motore PureTech 130 cv

A partire dal mese di agosto, la gamma motori del multispazio Citroën presenta una novità. Nuovo Berlingo è ora disponibile, su tutti i livelli di allestimento e su tutte le versioni, con il motore benzina PureTech in versione da 130 CV abbinato al cambio automatico a 8 rapporti EAT8, per ungrande comfort di guida.

Commercializzato nel secondo semestre del 2018, Citroën Berlingo rappresenta la versione rinnovata di un modello di riferimento della marca, nato nel 1996, protagonista nel segmento dei multispazio. Una terza generazione che porta avanti la storia di una silhouette particolare, semplice e funzionale, innovativa nel tempo, diventata il riferimento del 'senso pratico', partner del tempo libero e della famiglia. La gamma motori si arricchisce grazie al motore PureTech 130 abbinato al cambio EAT8, un propulsore moderno, ad iniezione diretta, dotato anche di filtro antiparticolato GPF (per quattro anni consecutivi vincitore dell'ambito premio Engine of the Year), dal carattere molto vivace, capace di offrire ottime prestazioni, consumi ridotti ed una grande fluidità di guida.

La gamma motori di Citroën nuovo Berlingo, completamente rispettosa della normativa Euro 6.2 e quindi dell'ambiente, offre prestazioni e nel contempo consumi ed emissioni ridotte. Accanto alle due versioni diesel, rappresentate dai motori BlueHDi S&S da 100 e da 130 cavalli, quest'ultima anche con cambio automatico a 8 rapporti, la gamma benzina si arricchisce ora della motorizzazione PureTech 130 S&S abbinata al cambio automatico EAT8, disponibile su tutte le versioni.

Nuovo Citroën Berlingo offre 19 tecnologie di aiuto alla guida (come l'Head up Display a colori, il regolatore di velocità adattativo, il freno di stazionamento elettrico, la telecamera di retromarcia con Top Rear Vision, il Grip Control con Hill Assist Descent o il Controllo della Stabilità del rimorchio), 4 tecnologie di connettività (come Citroen Connect Nav o la ricarica wireless per lo Smartphone) ed, infine, un'ampia gamma di motorizzazioni performanti e soprattutto rispettose dell'ambiente.