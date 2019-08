Dacia Duster, in autunno arriva il motore benzina TCe 100 cv

Dacia amplia la gamma della famiglia Duster introducendo un nuovo entry level. Si tratta del motore 1.0 a 3 cilindri che promette minori consumi ed emissioni.



Questo motore da 100 CV, lanciato in Francia alla fine dello scorso mese e disponibile per gli allestimenti Access e Essential, sarà proposto con la sola trazione anteriore, e andrà a sostituire il precedente 1.6 SCe, aspirato da 115 CV.



Dotato del cambio manuale a 5 marce, promette una riduzione dei consumi e delle emissioni del 18%. L'inizio delle vendite, in Italia, partirà da fine autunno. Non si conoscono ancora i prezzi, che invece in Francia - per questa versione - partiranno da 12.450 euro.