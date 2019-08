Audi e-Tron, arriva versione 50 da 313 Cv e 300 km autonomia

La Casa dei Quattro Anelli introduce un nuovo step di potenza per Audi e-Tron, prima vettura integralmente elettrica del Brand. Questa versione e-Tron 50 Quattro può contare su due motori elettrici che erogano complessivamente sino a 313 CV e 540 Nm di coppia, e sono alimentati da una batteria da 71 kWh garantisce un'autonomia di oltre 300 chilometri nel ciclo WLTP. In Italia, Audi e-Tron 50 Quattro - porta d'accesso alla gamma elettrica di Audi - avrà un prezzo d'attacco inferiore a 75.000 euro in Italia e sarà disponibile nel corso del quarto trimestre del 2019. Analogamente alla 'sorella' e-Tron 55 Quattro anche la versione entry level della gamma BEV abbina un'elevata efficienza e prestazioni sportive. I due motori elettrici, uno in corrispondenza di ciascun assale, spingono Audi e-Tron 50 Quattro da 0 a 100 km/h in 7 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 190 km/h. In condizioni normali, l'auto utilizza il solo motore elettrico posteriore favorendo così l'efficienza e quello anteriore viene attivato solo se serve più potenza. La ripartizione della coppia da parte della trazione integrale elettrica è estremamente rapida e precisa. Una caratteristica che, in abbinamento alle sospensioni pneumatiche adattive e al baricentro ribassato, garantisce prestazioni sportive e una stabilità da riferimento. La batteria di Audi e-Tron 50 Quattro è costituita da 324 celle prismatiche organizzate in 27 moduli. La capacità di 71 kWh garantisce un'autonomia di oltre 300 chilometri nel ciclo WLTP. All'elevata efficienza della vettura contribuiscono l'erogazione del powertrain, caratterizzato da una curva di coppia specifica, l'ottimizzazione del sistema di gestione dell'energia, il peso ridotto rispetto alla e-Tron 55 Quattro e l'efficacia del sistema di gestione termica incaricato di climatizzare l'abitacolo, mantenere quanto più costante possibile la temperatura degli accumulatori e raffreddare i motori elettrici, le elettroniche di potenza e il dispositivo di ricarica.

Nuova Audi e-Tron 50 Quattro può essere ricaricata con potenze sino a 120 kW a corrente continua attingendo alle colonnine ad alta portata. In circa mezz'ora, il suv elettrico è così in grado di affrontare un nuovo lungo viaggio. In alternativa, la batteria può essere ricaricata a corrente alternata (AC) con potenza standard fino a 11 kW - in questo caso sono necessarie circa 7 ore per un pieno d'energia - o, optando per un secondo dispositivo di ricarica (disponibile successivamente al lancio) a 22 kW. Il network di ricarica Audi e-Tron Charging Service consente di accedere a oltre 100mila colonnine pubbliche in Europa, delle quali oltre 5mila attive in Italia, con un'unica card e un unico contratto. In aggiunta, per il primo anno dall'acquisto non è dovuto alcun canone fisso di abbonamento. Per la ricarica domestica, Audi e-Tron 50 quattro è dotata di serie del sistema compact con portata fino a 2,3 kW con prese domestiche da 230 Volt e sino a 11 kW con prese trifase da 400 Volt. Un sistema il cui utilizzo è agevolato dall'opzione gratuita a listino Ready for e-tron, sviluppata per il mercato italiano grazie all'accordo tra Audi ed Enel X, che facilita la conversione alla mobilità elettrica, ad esempio per l'installazione dell'infrastruttura di ricarica domestica. A richiesta, dalla primavera 2020, sarà disponibile il sistema connect con funzioni di ricarica smart e beneficiare della flessibilità delle tariffe dell'energia elettrica, ricaricando la batteria nelle fasce orarie in cui il costo è più basso, oppure funzionare in abbinamento con un sistema di gestione dell'energia domestica. Analogamente ad e-Tron 55 Quattro, anche Audi e-Tron 50 Quattro si avvale di un efficiente sistema di recupero dell'energia che integra i motori elettrici, così da sfruttare attivamente oltre il 90% delle decelerazioni. autonomamente in modo predittivo, parametrando navigazione e segnaletica stradale.