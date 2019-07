Hyundai lancia Kona Hybrid attraverso le foto di Palma

Per salutare l'arrivo sul mercato della Kona Hybrid, Hyundai ha scelto di dare vita a una collaborazione con l'artista Birgit Palma, che ha realizzato una serie di foto uniche del suo nuovo suv compatto ibrido compatto usando la tecnica della 'doppia esposizione'. L'evento "#NextAwaits Kona Hybrid Project" si è tenuto ad Amburgo, in Germania, e ha coinvolto influencer creativi di tutta Europa.



Con un propulsore completamente ibrido, nuova Kona Hybrid combina un motore a benzina con un motore elettrico. Poiché questa combinazione non è immediatamente visibile agli occhi, Hyundai ha voluto lavorare con l'artista austriaca per creare una serie di foto che illustrino in modo originale questa fusione di tecnologie, mettendo allo stesso tempo in evidenza il design del suv compatto.



Birgit Palma è specializzata in illustrazioni e lettering, e in molti dei suoi progetti utilizza la tecnica della doppia esposizione, che l'ha portata alla ribalta nel panorama del design e dell'arte moderna. ''Sono felice di essere stata coinvolta da Hyundai per celebrare con questo progetto la Nuova Kona Hybrid - ha detto Birgit Palma - Ho deciso di utilizzare la tecnica della doppia esposizione perché volevo dar vita ad un nuovo tipo di fotografia automobilistica capace di rappresentare visivamente le caratteristiche di mobilità pulita di questo modello versatile ed elegante''. Hyundai ha deciso di annunciare il lancio della nuova Kona Hybrid ospitando un incontro creativo presso 'YES', uno spazio eventi in stile industriale nel moderno quartiere HafenCity di Amburgo, in Germania. Gli influencer hanno realizzato insieme all'artista una serie di immagini a doppia esposizione che raccontano la 'storia' di Kona Hybrid, dall'espressivo design degli esterni al moderno powertrain rispettoso dell'ambiente.



Da quando, nel 2017, nuova Kona è arrivata sul mercato, in Europa ne sono state venduti più di 120.000 esemplari. Con il lancio della versione ibrida, Hyundai amplia la famiglia anche rispondendo alla domanda dei clienti europei che sono sempre più interessati a modelli rispettosi dell'ambiente. Oltre al suo efficiente propulsore elettrificato, la nuova Kona Hybrid offre un design audace e una gamma di funzionalità tecnologiche all'avanguardia, tra cui la connettività Blue Link, le più recenti tecnologie di sicurezza attiva e guida assistita della famiglia Hyundai SmartSense, insieme a tante funzionalità di infotainment.