Mustang55, ecco la versione speciale per l'anniversario

Ford ha annunciato il nuovo modello Mustang 55 in edizione speciale per i clienti europei, in occasione del 55esimo anniversario dell'iconica vettura sportiva. Basata sulla Mustang V8 5 litri da 450 CV, nuova Mustang 55 si presenta con uno stile esterno unico che comprende cofano e strisce laterali distintivi, badge e spoiler posteriore opzionale, oltre a interni di alta qualità.



Inoltre, l'EcoBoost da 2,3 litri Ford Mustang offre aggiornamenti di stile ispirati ai modelli Mustang Shelby e caratteristiche come scarico di valvole Active Valve Ford standard che consente ai conducenti di regolare l'intensità della nota di scarico della Mustang per adattarsi al loro umore e alla guida scenario.



''Mustang fa parte di un gruppo esclusivo di veicoli per raggiungere oltre mezzo secolo di produzione continua e gli appetiti dei clienti per le auto sportive più vendute al mondo non mostrano alcun segno di declino - ha affermato Roelant de Waard, vicepresidente Marketing Sales E assistenza, Ford Europa -. Il nostro nuovo Mustang 55 è l'essenza di Mustang, che unisce prestazioni entusiasmanti, design audace e tecnologie che migliorano il comfort come il nostro modem di bordo FordPass Connect e B&O Sound System''.



Mustang all'inizio di quest'anno ha celebrato 55 anni dalla sua introduzione il 17 aprile 1964 e nel 2018 è stata la coupé sportiva più venduta al mondo per il quarto anno consecutivo. La nuova Ford Mustang 55 V8 da 5,0 litri e la Ford Mustang da 2,3 litri EcoBoost da 2,3 litri sono disponibili su ordinazione da agosto.



La nuova edizione speciale - disponibile nelle versioni fastback e cabriolet - offre una svolta unica nello stile elegante e atletico della Ford Mustang con strisce nere a effetto dissolvente per il cofano ribassato e i lati inferiori della scocca e un tetto verniciato nero per modelli fastback che completano i cerchi in lega da 19 pollici nero lucido. I modelli Shadow Black Mustang 55 presentano strisce argentate, mentre i modelli convertibili presentano un tetto in tessuto nero.



Le griglie anteriori superiore e inferiore sono rifinite in nero lucido bicolore e nero pilastro con la griglia superiore che incorpora un badge in cavallino nero pilastro. I badge ala anteriore Pillar Black 5.0 presentano anche un'esclusiva esecuzione Colorado Red per il punto decimale. Uno spoiler con coperchio rialzato Pillar Black opzionale completa l'aspetto esteriore su misura.



Gli interni migliorano l'esperienza degli occupanti con inserti per cruscotto effetto fibra di carbonio e una console centrale con rivestimento in pelle e un supporto per le ginocchia con cuciture grigie replicate nei tappetini premium.



I modelli equipaggiati con il cambio manuale Ford a sei marce dispongono di un pomello del cambio stampato, mentre i modelli automatici a 10 velocità dispongono di un esclusivo pomello del cambio in metallo legato. Sedili e rivestimenti delle porte vantano una finitura Alcantara di alta qualità.



Le tecnologie standard di comfort e convenienza includono sedili anteriori riscaldati e raffreddati, il sistema di connettività SYNC 3 di Ford ora con radio DAB +, un sistema audio B&O a 12 altoparlanti premium e il modem di bordo FordPass Connect per connettività e funzioni avanzate tra cui Remote Start per automatico modelli, sblocco serratura della porta remota e localizzatore del veicolo. Nei mercati con guida a destra sono presenti inserti per cruscotto in alluminio, pomelli del cambio rivestiti in pelle e sedili in pelle Ebony, Ceramic o Russet.