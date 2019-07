Passerella benefica per Bentley Flying Spur First Edition

Debutto in alta società per la serie speciale First Edition della Bentley Flying Spur. L'edizione limitata di lancio della terza generazione della quattro porte di Crewe sarà in passerella il 24 luglio, all'Elton John Foundation Gala. Un esemplare della nuova berlina di lusso inglese sarà messo all'asta durante l'evento organizzato in Costa Azzurra, nella famosa Villa Dorane di Cap D'Antibes. Il ricavato sarà devoluto alla lotta contro l'Aids. Alla festa di beneficienza di mezza estate è prevista anche un'esibizione in esclusiva di Chris Martin dei Coldplay.



Con una produzione di soli 12 mesi, al via a partire da fine 2019, la First Edition è caratterizzata stilisticamente dalla presenza grafica del logo con il numero 1 all'interno dell'Union Jack, la bandiera della Gran Bretagna, impresso su vari dettagli sia della carrozzeria sia dell'abitacolo. Oltre a una dotazione ricchissima che comprende come standard accessori che saranno proposti a pagamento sul resto della gamma, altro elementi distintivo di questa proposta è il particolare simbolo della B Alata sul radiatore, con le ali che si illuminano all'avvicinarsi del guidatore. Le ruote da 22 pollici sfoggiano un design specifico firmato Mulliner. Chi, nel corso della serata, deciderà di ordinare l'esemplare messo a disposizione dal Costruttore, sarà invitato in fabbrica per mettere a punto una personalizzazione completa della vettura, con l'aiuto di uno dei designer del Co-Creation Luxury Service, un'opportunità normalmente offerta solo a un gruppo molto ristretto di affezionati clienti.



La Flying Spur anche nella versione First Edition, conferma il motore biturbo di 3,0 litri da 635 Cv, un benzina a 12 cilindri con architettura a doppia V. L'auto prevede la trazione integrale, il cambio automatico a 8 marce e doppia frizione firmato dalla ZF e le quattro ruote sterzanti. E' accreditata di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e di una velocità massima di 333 km/h.