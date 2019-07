Hyundai annuncia arrivo di nuovo modello per l'Europa

La gamma europea della Hyundai è destinata in autunno a essere ampliata con l'inserimento di un nuovo modello. A darne anticipazione è la stessa Casa coreana che in una nota, accompagnata da un'immagine 'teaser', annuncia il reveal della macchina per il prossimo Salone di Francoforte (12-22 settembre).



A giudicare dalla forma del particolare raffigurato nel disegno, che rappresenta il montante 'c' dell'auto, potrebbe trattarsi di un dettaglio di un crossover o di una cinque porte.



Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali al riguardo.



"Il modello - chiariscono dall'Asia - offrirà ai clienti un nuovo design esterno e degli interni insieme a nuove caratteristiche di connettività e sicurezza che lo posizioneranno al vertice della sua categoria".