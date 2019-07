Citroen, gamma C3 Aircross si arricchisce con PureTech 130

La gamma di C3 Aircross si arricchisce di nuove versioni. A poco più di venti mesi dal lancio, avvenuto ad ottobre 2017, il suv compatto ha già superato le 200mila vendite, un risultato che ne fa la seconda autovettura più venduta della Marca, la sesta in Europa. Al successo commerciale in Europa, ha contribuito il mercato italiano dove Citroën C3 Aircross ha superato le 31mila immatricolazioni dal lancio. Grazie a questi risultati è la seconda autovettura più venduta di Citroën in Italia, dopo C3.

La gamma motori di Citroën C3 Aircross, tutta rispettosa della normativa Euro 6.2, offre prestazioni e nel contempo consumi ed emissioni ridotte. Accanto alle due versioni diesel, rappresentate dai motori BlueHDi S&S da 100 e da 120 cavalli, quest'ultima con cambio automatico a 6 rapporti, la gamma benzina si arricchisce oltre della motorizzazione PureTech 130 S&S abbinata al cambio automatico EAT6, riservata alla versione top di gamma, Shine.

Infine, sempre a partire dal mese di luglio, il motore PureTech 110 S&S è disponibile su tutte le versioni, a partire dalla Live fino alla versione Origins, introdotta appositamente per celebrare il centenario della marca. Una nuova serie esclusiva che fa parte dell'intera gamma omonima, caratterizzata da specifiche personalizzazioni sia all'esterno che all'interno in color bronzo che richiamano gli ingranaggi a forma di doppia cuspide (idouble chevron) oltre che da numerosi dispositivi al servizio del comfort e della sicurezza che arricchiscono la dotazione di equipaggiamenti.