DBS GT Zagato, ecco come sarà la nuova supercar Aston Martin

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Aston Martin ha svelato l'aspetto definitivo della nuova DBS GT Zagato, la supersportiva che verrà prodotta in soli 19 esemplari venduti esclusivamente in coppia con un altro 'gioiello' della Casa di Gaydpn egualmente legato alla grande tradizione Zagato, la DB4 GT Zagato Continuation. Le due vetture da collezione - nell'ambito di una operazione unica in questo settore - verranno vendute a 6 milioni di sterline (6,7 milioni di euro) con produzione a partire dal 2020 per la cosiddetta DBZ Centenary Collection.



Ispirata alla iconica DBS Superleggera, la DBS GT Zagato evidenzia un look esclusivo e fortemente evocativo. La griglia è infatti 'dinamica' e cambia aspetto a seconda che l'auto sia ferma o si muova: ognuno dei 108 pezzi singoli in fibra di carbonio a forma di diamante da cui è formata rimane a filo con il bellissimo esterno formato dell'auto. All'avvio la DBS GT Zagato sembrerà prendere vita, con ogni pezzo che si in sequenza apre per consentire al poderoso motore V12 twin-turbo di respirare. Altra particolarità è l'assenza del lunotto posteriore - dato che il tetto che si prolunga verso la coda è integralmente in carbonio - che è invece sostituito da una visione 'virtuale' di ciò che vedrebbe il pilota ricavata da una telecamera e mostrata in uno speciale display rettangolare, al posto del tradizionale specchietto interno. (ANSA).