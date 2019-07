Nuova Chevrolet Corvette motore centrale, lancio 18 luglio

General Motors svelerà la sua prossima supercar di punta, la Chevrolet Corvette a motore centrale, il prossimo 18 luglio con un mega evento anche 'virtuale' che collegherà dalle 7:30 pm PDT / 10:30 EDT tutti i Paesi del Globo, sette Continenti su sette. ''C'è una grande quantità di appassionati della Corvette in tutto il mondo - ha detto Barry Engle, vicepresidente esecutivo e presidente GM America - che aspetta la presentazione della Next Generation. Siamo lieti di offrire a questi fan e a tutti gli appassionati di auto sportive un modo per vedere e conoscere il veicolo contemporaneamente a quelli che parteciperanno dal vivo in California''. Modello destinato essenzialmente al mercato interno, dove dal 1953 è simbolo stesso di vettura high performance made in Usa, la Corvette di nuova generazione - prima versione a motore centrale in 66 anni di storia - prenderà la strada, a partire dal 19 luglio, verso due tour nazionali che coinvolgeranno localmente i concessionari Chevy per far conoscere la nuova supercar a motore centrale e illustrare le ampie possibilità di personalizzazione.



''Con tutta l'attesa che c'è attorno a questo veicolo - ha affermato Engle - non vogliamo che le persone debbano aspettare per vederla e provarla di persona. I nostri tour porteranno la Corvette direttamente dove sono i nostri clienti''. Questa attività di pre-lancio riguarderà la Coste Orientale e quella Occidentale degli Stati Uniti, toccando più di 125 concessionari fino agli inizi del 2020.