Nissan GT-R NISMO, versione 2020 ulteriormente perfezionata

Nessun altro modello Nissan s'identifica, meglio della sportiva GT-R, nella mentalità giapponese 'kaizen', ovvero la ricerca della perfezione attraverso il miglioramento continuo.



Lo dimostra l'ultima generazione di questo modello, firmata per collocarsi al vertice della gamma dalla NISMO (NIissan Motorsports International Co) che è il settore racing della Casa nipponica. GT-R NISMO 2020 ricerca la perfezione adottando ruovi turbocompressori testati in gara, un sistema di controllo del cambio migliorato, componenti più leggeri per ridurre la massa complessiva e perfezionando freni, ruote e pneumatici. Tutto questo si è tradotto in una diminuzione di 2,5 secondi per giro sul circuito di prova Nissan e un miglioramento della stabilità ad alta velocità della GT-R, velocità che raggiungono i 300 km/h. Artefice di questa operazione è stato Hiroshi Tamura, chief product specialist della serie GT-R che lavora in Nissan da oltre trent'anni ed è stato presente praticamente in ogni fase di creazione e sviluppo del modello. Tamura, ad esempio, ha scelto i nuovi turbocompressori - gli stessi attualmente utilizzati nella versione GT3 da corsa - che utilizzano una turbina a 10 palette (una meno del modello precedente), il cui spessore è stato ridotto di 0,3 millimetri. Questo ha permesso di ridurre la massa della turbina del 14,5% e la sua inerzia del 24%, migliorandola reattività. La risposta del motore è migliorata del 20% e, mentre la potenza resta invariata a 600 Cv, le prestazioni sono più brillanti. In modalità R, il cambio a 6 marce con doppia frizione ora risulta più aggressivo e intuitivo, grazie a un nuovo algoritmo dell'Adaptive Shift Control (ASC). L'accelerazione migliora anche in uscita da una curva, con velocità del motore mantenuta più alta grazie all'inserimento di marce più basse. Il design della GT-R NISMO 2020 si è evoluto puntando all'aerodinamica. Le modifiche sono funzionali, aumentano il raffreddamento dei punti chiave come vano motore e freni, senza pregiudicare il coefficiente di resistenza aerodinamica Cx che è pari a 0,26.



Nella GT-R più potente cresce anche la quantità di parti realizzate in fibre di carbonio per ottenere un alleggerimento della maggior parte delle componenti della carrozzeria. Tra questi, paraurti anteriori e posteriori, parafanghi anteriori (-4,5 kg), cofano (-2 kg), tetto (-4 kg), rivestimenti dei sottoporta, bagagliaio e spoiler posteriore. La presenza più significativa di fibre di carbonio è nel tetto realizzato con processo PCM (Prepreg Compression Molding) che sfrutta una struttura a sandwich con lastra di carbonio e schiuma rigida leggera. Ciò abbassa il baricentro e migliora manovrabilità e sensibilità oltre ad ottimizzare l'isolamento acustico. Il design dei nuovi parafanghi anteriori è ispirato alla GT-R GT3 da corsa e sfoggiano ORA feritoie di ventilazione che aumentano la deportanza, senza incrementare la resistenza aerodinamica. Anche i paraurti ventilati testati nella galleria del vento agevolano il flusso dell'aria sulla carrozzeria ed evitano le turbolenze sull'alettone posteriore, aumentando la stabilità alle alte velocità. Nissan ha collaborato con Brembo per creare un nuovo kit freni per la GT-R NISMO 2020, con grandi pinze speciali e dischi in carboceramica, i più grandi mai montati con un diametro da 410 mm sull'avantreno e da 390 mm al retrotreno. Il vantaggio principale deriva dalla struttura in carbonio e carburo di silicio dei dischi stessi, che consente una riduzione totale di 16,3 kg delle masse sospese.



Le sospensioni ottimizzate della GT-R NISMO 2020 aumentano la stabilità in curva grazie a una migliore risposta all'imbardata e usufruiscono anche degli inediti cerchi RAYS da 20 pollici a loro volta più rigidi. Il nuovo design degli pneumatici Dunlop prevede una nuova mescola che aumenta del 7% l'aderenza, mentre il battistrada fa crescere dell'11% l'impronta di contatto.



Gli ammortizzatori Bilstein DampTronic hanno un ritorno controllato sia in estensione (20% più morbido) che in compressione (5% più morbido), tenendo conto della riduzione di quasi 30 chilogrammi del peso totale. La taratura delle molle rivista rende più lineare la risposta di sterzata e aumenta la tenuta di strada.



Nell'abitacolo spiccano gli esclusivi sedili anteriori Recaro, ancora più avvolgenti grazie alla struttura a tre strati, dove quella principale interna è inserita in un sandwich in fibra di carbonio e migliora il sostegno alla parte superiore del corpo. L'integrazione di un telaio interno al guscio in carbonio ha aumentato la rigidità torsionale dei sedili (ca.



20%), contro la flessione in curva e per un maggiore sostegno in frenata. Inoltre ogni sedile è più leggero di 1,4 kg.