Mercedes,al via EQ Tour per conoscere elettrica della Stella

Prende il via domani, a Marina di Punta Ala, il tour estivo della nuova EQC, la prima Mercedes full electric firmata EQ. Un roadshow che porterà la mobilità elettrica della Stella in alcune delle località estive italiane, coinvolgendo anche Roma e Milano. Dopo la tappa di Punta Ala, il roadshow proseguirà fino al 12 ottobre, coinvolgendo dal T-Beach di Porto Rotondo, alle spiagge di Marina di Pietrasanta, per concludersi in un habitat metropolitano, coinvolgendo le città di Roma e Milano in elettrizzanti test-drive a bordo di EQC.



Cinque appuntamenti per conoscere la prima Stella 100% elettrica firmata EQ, dopo la première ad Oslo. A conclusione di ogni tappa del tour, Radio Monte Carlo, media partner del Reveal Tour di EQC, animerà le 'EQ night' con un party e un dj set firmato da uno dei suoi sound designer, mentre la musica di Radio Monte Carlo assicurerà la colonna sonora della lounge.



Con il suo design essenziale, la nuova EQC (408 CV e 760 Nm di coppia) aggiunge nuovi valori alle tradizionali caratteristiche della Stella, come qualità, sicurezza e comfort, introducendo il piacere della guida a zero emissioni, perfetta per l'utilizzo quotidiano grazie ad un'autonomia di circa 500 km.