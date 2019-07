Opel Corsa, al via oggi in Italia gli ordini online

Al via gli ordini in Italia per la sesta generazione di Opel Corsa. Dopo pochi giorni dalla presentazione alla stampa della versione elettrica a batteria e delle motorizzazioni benzina e Diesel, Opel annuncia i prezzi in Italia di nuova Corsa.



La gamma con motori a combustione parte con la versione Edition, già completa di equipaggiamenti di livello molto elevato. Nuova Opel Corsa Edition 5 porte con il nuovo motore 1.2 55 kW (75 CV) ha un prezzo di listino in Italia di 15.550 euro ma nella fase di lancio, grazie alla campagna promozionale, viene offerta al prezzo finale di 12.300 euro chiavi in mano, fino al 30 settembre 2019.



Nuova Opel Corsa Elegance aggiunge, rispetto alla versione Edition, i Fari Eco LED con fari diurni LED e i fendinebbia anch'essi a LED. Inoltre comprende i tergicristalli e i fari ad attivazione automatica, la porta USB posteriore e gli eleganti cerchi in lega 8 razze silver da 16" per un prezzo di listino a partire da 17.150 euro con il motore 1.2 75 CV, che nella fase di lancio viene offerto a 13.900 euro fino al 30 settembre 2019 (a fronte della rottamazione di una vettura di più di 10 anni).



La versione GS Line è caratterizzata da dettagli di stampo sportivo e aggiunge pedaliera sportiva, paraurti di disegno specifico, scarico cromato e cerchi in lega da 16" dal disegno sportivo "Hurricane". La nuova Opel Corsa GS Line 5 porte con il motore 1.2 100 CV ha un prezzo di listino di 18.150 euro che in fase di lancio è offerto a 14.900 euro(a fronte della rottamazione di una vettura di più di 10 anni).



Gli appassionati di mobilità elettrica possono ovviamente scegliere la Opel Corsa-e. Grazie alla piattaforma modulare comune (CMP), che permette a Corsa di montare sia motori termici che elettrici (autonomia di 330 chilometri (WLTP2) grazie alla batteria da 50 kWh).



Nuova Opel Corsa-e, l'elettrica finalmente alla portata di tutti, nella versione Edition, più il caricatore da 11 kW e il sistemaOpel Connect, è offerta con il Noleggio a lungo termine Free2Move Lease a 329 euro al mese, iva inclusa, per 48 mesi.



Comprende 15.000 km all'anno, assicurazione RC, furto/incendio, Kasko, copertura conducente e tutela legale, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale h24. Solo per prenotazioni effettuate online entro il 30 settembre, questa offerta diventa 279 euro al mese, a parità di condizioni e servizi inclusi. Inoltre, in caso di prenotazione online viene incluso il cavo di ricarica da 22 kW e la vernice metallizzata.



La versione First Edition aggiunge elementi di design come il tetto nero e i cerchi in lega bicolore da 17", oltre ad altri elementi come la presa USB posteriore per ricaricare i dispositivi elettronici.



Opel Corsa-e First Edition è disponibile con Noleggio a lungo termine Free2Move Lease a 369 euro al mese iva inclusa e comprende 15.000 km all'anno, assicurazione RC, furto/incendio, Kasko, copertura conducente e tutela legale, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale h24. Anche in questo caso, solo per le prenotazioni effettuate online entro il 30 settembre, l'offerta passa a 319 euro al mese, a parità di condizioni e servizi inclusi.



A partire da oggi, è possibile fare una e-reservation di Opel Corsa-e all'indirizzo opel.it. La prenotazione, attraverso un deposito di 500 euro, dà diritto ad accedere alle tariffe speciali di noleggio riservate alle prenotazioni online con riduzione del canone di 50 euro al mese.