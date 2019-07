Serie limitata di lancio per il Nuovo SsangYong Korando

Con il lancio della nuova Korando la SsangYong punta a crescere in Italia e a farsi conoscere dal grande pubblico. La seconda generazione del Suv coreano ha uno stile accattivante e contenuti interessanti in relazione al prezzo, carattetistiche esaltate dalla serie limitata di lancio, di cui sono state aperte le prevendite. Si tratta di 100 esemplari particolarmente ricchi nella dotazione che saranno consegnati alla clientela il prossimo settembre, con qualche settimana di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione ufficiale nel nostro Paese. Disponibile in sette colori, da abbinare ai cerchi in lega diamantati da 18'', proposto a 29.000 euro, grazie alla promozione che prevede uno sconto fino a 4.000 euro, la versione speciale è proposta con un motore Diesel di 1,6 litri da 136 Cv, in grado di erogare 324 Nm di coppia massima di 324 Nm. Questo quattro cilindri è abbinato a un cambio automatico a 6 marce della Aisin. Sono previsti il quadro strumenti di tipo digitale con schermo da 10,25 pollici. Musica e informazioni sono gestibili con un dispositivo di ultima generazione, compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto. Il 'Drive Mode System' del nuovo Korando permette di selezionare tre diversi programmi di guida: Normal, Sport e Winter. A livello di tecnologica per la sicurezza la versione di lancio comprende, tra gli altri, il sistema di frenata d'emergenza (AEBS), gli abbaglianti con funzionamento automatico, il sistema di controllo della velocità adattivo, in grado di accelerare e frenare la vettura per mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, il rilevatore stanchezza del conducente e l'assistenza per il mantenimento della corsia di marcia. Le aspettative per questo modello il nostro mercato sono alte, come sottolinea ad ANSA il direttore generale di SsangYong Italia, Mario Verna: "da un lato ci sono le attese relative alla presenza del brand, perché il nuovo Korando è per noi la fine di un ciclo e l'inizio di un nuovo capitolo. Korando è infatti la vettura iconica del brand, ha rappresentato la prima grande sfida del marchio nel mondo occidentale, e allo stesso tempo chiude il rinnovamento che ha riguardato tutta la gamma dal 2015 e che ha toccato per prima la Tivoli, seguita da XLV, Rexton, Rexton Sports. Si apre al rilancio definitivo del brand in Italia, presentandosi al mercato in una veste dai tratti europei, in cui l'innovazione gioca un ruolo di primo piano.



L'innovazione riguarda sia l'estetica sia le dotazioni di serie e l'attenzione a tutta una serie di dettagli che sono fondamentali quando si approccia il mercato europeo". Un modello, quindi, destinata a cambiare la percezione verso il Marchio asiatico da parte degli automobilisti italiani: "Il Korando - chiarisce Verna - rafforza, conferma e chiude qualsiasi tipo di esitazione sul percorso del brand, non solo da un punto di vista estetico, ma anche costruttivo e di affidabilità, presentandosi sul mercato con 5 anni di garanzia, un livello di sicurezza, tecnologia e attenzione al dettaglio elevati pensati per rispondere davvero alle esigenze reali che i consumatori hanno nel momento in cui si mettono alla guida di un'auto".



Le attese nella Penisola a livelli di numeri? "Nel giro di due anni al raddoppio della presenza del brand, anche grazie all'effetto traino che siamo certi avrà sugli altri modelli". E sul futuro in Italia di SsangYong? "Stiamo lavorando a un cambio di modello nella gestione della relazione con il cliente - conclude Verna - ed è su questo che noi fondiamo la nostra strategia. Grazie alla qualità del nostro prodotto, fatta di affidabilità, innovazione e tecnologia, possiamo infatti lavorare sulla costruzione di questa relazione, valorizzando anche il ruolo della nostra rete distributiva".