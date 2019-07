Su Peugeot 2008 arriva motore benzina Puretech Turbo

Novità importanti in casa Peugeot per il suv compatto 2008, un modello molto apprezzato in Italia dove è stato venduto in oltre 130.000 unità. Da oggi, infatti, è disponibile anche nelle nuove versioni che coniugano il pluripremiato Engine of The Year PureTech turbo con il cambio manuale o automatico EAT6.



Entrano a far parte del listino il PureTech in versione da 110 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti e l'ancor più potente PureTech da 130 CV accoppiato di serie al cambio automatico EAT6. 2008 è un modello fondamentale del successo della gamma suv di Peugeot, come evidenziano gli oltre 1,3 milioni di clienti nel mondo che l'hanno scelto finora. Di questi, oltre 130 mila sono italiani, a conferma che questo sport utility dalle dimensioni molto compatte ha fatto breccia anche tra gli automobilisti del bel Paese. Attualmente, 2008 è il secondo modello della Casa del Leone più venduto sul nostro mercato ed adotta lo spirito SUV delle sorelle maggiori, 3008 e 5008.



I due nuovi propulsori benzina - PureTech Turbo 110cv con cambio manuale a 6 marce e PureTech Turbo 130cv EAT6 con cambio automatico a 6 rapporti di serie - offrono un ottimo rapporto tra prestazioni e consumi e con una dolcezza di funzionamento davvero invidiabile. Un motore particolarmente riuscito, abbinato a due cambi che ne esaltano le caratteristiche di erogazione. Un moderno cambio manuale a 6 rapporti ed un validissimo automatico con lo stesso numero di marce (EAT6), ciascuno in grado di esaltare le caratteristiche di erogazione di questo apprezzatissimo motore. La motorizzazione PureTech Turbo 130 con cambio EAT6 è riservata alle versioni top di gamma, Allure e GT Line, mentre la PureTech Turbo 110 è disponibile su tutti gli allestimenti di 2008, compresa la nuova Signature, recentemente introdotta in gamma. Si tratta della nuova serie speciale che esalta ulteriormente alcune delle caratteristiche fondamentali del suv compatto di Peugeot (look, tecnologia, elevato controvalore dei contenuti presenti di serie) e che ha portato al debutto l'inedita tinta carrozzeria Blu Quasar metallizzato, poi estesa su tutta la gamma, con la sola eccezione dell'allestimento Active.