Cadillac lancia negli States il nuovo Suv XT6

la Cadillac annuncia l'inizio della commercializzazione negli Stati Uniti del nuovo XT6, ad alcuni mesi dalla presentazione ufficiale, avvenuta al Salone di Detroit 2019. Lungo 5,05 metri, il lussuoso Suv è disponibile in configurazione a sette o a otto posti e punta a duellare con le proposte tedesche BMW X5 e Audi Q7. Nasce sulla piattaforma della General Motors già impiegata per il modello Acadia del brand GMC e condivide parte della componentistica con i più piccoli XT4 e XT5 e con il maxi sport utility Escalade.

Guarda le fotoCadillac XT6

Con un frontale ispirato al concept Escala, il nuovo modello punta a conquistare le famiglie benestanti e numerose, puntando oltre che sul design e sullo spazio interno anche sull'utilizzo di materiali raffinati, di soluzioni esclusive come i dettagli interni in fibra di carbonio, e sulla connettività del sistema di infotainment di bordo. Nella dotazione standard sono, tra l'altro, inclusi un 'hot spot' wi-fi per permettere ai passeggeri di navigare su Internet con telefonini, tablet e computer, l'Apple Car Play e Android Auto per la sincronizzazione dei principali smartphone in commercio. Non mancano, poi, i sistemi di ricarica senza fili per i dispositivi portatili e uno spazio porta cellulare per ogni passeggero.

La gamma di lancio statunitense prevede un'offerta articolata su due allestimenti, Premium Luxury (da 53.740 dollari) e Sport (da 58.090 dollari). Sono proposti a due o a quattro ruote motrici, con un solo motore a benzina, un V6 di 3,6 litri con sistema di disattivazione di due cilindri, per contenere i consumi e le emissioni, che è capace di erogare 310 Cv ed è abbinato a un cambi automatici a 9 rapporti.

Già ordinabile negli Stati Uniti come modello 2020, il Cadillac XT6 sarà in consegna in Nordamerica entro la seconda parte del 2019, a seguire arriverà sui mercati europei.