Pannelli solari e 725 km di autonomia per la Lightyear One

Elettrica alla spina o al... sole, dall'Olanda arriva Lightyear One, un nuovo concept di vettura EV, alimentabile con batterie ricaricabili sia con una normale colonnina sia con i pannelli solari sistemati sulla parte alta della carrozzeria. Con un futuro di produzione fissato al 2021, una serie speciale di lancio di 100 esemplari proposti a 149.000 euro, questa originale EV promette un massimo di 725 km di autonomia per pieno di elettroni (ciclo WLTP), con consumi reali tra i 400 e gli 800 km, a seconda della stagione, delle condizioni atmosferiche e di traffico. Il minimo di 400 km è garantito nelle condizioni di impiego più impegnative, quindi, d'inverno, con riscaldamento acceso e ad andatura autostradale.



Lunga 5.057 mm, larga 1.898 mm e alta 1.426 mm, omologata per 5 persone, dotata di un vano bagagli da 780 litri, carrozzeria filante, equipaggiata con telecamere al posto degli specchietti esterni, la One monta motori EV a zero emissioni, sistemati nelle ruote, in grado di farla accelerare da 0 a 100 km/h in 10 secondi.



I suoi accumulatori sono, appunto, ricaricabili con una normale presa domestica da 230 V e con i 5 metri quadrati di pannelli solari posizionati sui cofani anteriore e posteriore e sul tetto. Questi, con il miglior irraggiamento possibile, sono in grado di produrre in un'ora energia a sufficienza per percorrere 12 km. E' stato, inoltre, calcolato che d'estate, per 51 giorni l'anno, a Milano i suoi pannelli foto voltaici possono ricavare dal sole sino a 3.456 Wh al giorno, abbastanza per percorrere 38 km. D'inverno, nella stessa area, la produzione scende a 734 Wh al giorno, sufficienti per 8 km. Per Roma i dati sono rispettivamente di 3.957 Wh e 44 km; 1.028 e 11 km.