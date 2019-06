VW Passat, debutta Travel assist, c'è versione ibrida GTE

(dal 1973 è stata venduta in 30 milioni di esemplari), assieme all'intramontabile Golf e all'iconico Maggiolino, nuova Passat arriva in Italia a partire da settembre, nelle versioni berlina, variante (la familiare 'amata' dalle flotte aziendali' ) e la Alltrack, la tuttoterreno per chi ama un'altezza maggiorata da terra e la trazione integrale. Con prezzi a partire da 36.350 euro, la vettura di casa Volkswagen si propone anche in una versione ibrida plug in GTE che consente un'autonomia elettrica aumentata fino a 55 km, secondo il ciclo WLTP grazie ad una batteria maggiorata (9.9 kWh). Esteticamente gli esterni rievocano molto il modello precedente. Paraurti anteriore e posteriore sono stati ridisegnati così come la calandra. Nuovi anche i gruppi ottici con tecnologia LED, le luci diurne a LED, i fari fendinebbia a LED e i gruppi ottici posteriori a LED. In opzione sono disponibili sia all'anteriore che al posteriore i fari IQ Light Matrix Led, introdotti per la prima volta sull'attuale Touareg, e disponibili in opzione sia all'anteriore che al posteriore.



Nessuna novità, rispetto al passato, sul fronte dimensioni: 4,77 metri di lunghezzacon una capacità delbagagliaio che parte da 650 litri e arriva a 1780 ribaltando i sedili posteriori.



La vera novità di questa versione 'ritoccata' di Passat sta nell'abitacolo dove esplode il massimo della tecnologia del gruppo tedesco. A partire dal sistema di infotainment MIB3 con la online connectivity unit comprensiva di scheda sim integrata, per restare sempre connessi. Disponibile interagire con la vettura attraverso le due parole "Ciao Volkswagen": un dispositivo che consente di ottenere dall'auto informazioni utili, senza distrazioni. La connettività è garantita dal We Connect che consente i servizi di streaming Apple Music & TIDAL (si chiama We Connect Fleet per le flotte e consente di gestire in tutta tranquillità il parco auto).



Completamente nuova l'interfaccia con il guidatore grazie al primo volante capacitivo introdotto dal marchio che consente una reazione al tocco. È di nuova generazione anche il digital cockpit che propone una strumentazione digitale configurabile con un solo tasto dal volante. Novità assoluta invece per il Travel Assist, che rientra a far parte del pacchetto tecnologico offerto dal nuovo brand IQ.Drive, e che consente all'auto di muoversi da 0 a 210 km/h in modalità parzialmente automatizzata (livello di guida autonoma 2). Parte integrante di questo sistema è l'ACC che reagisce a limiti, centri urbani, curve, rotatorie e incroci adeguando appositamente la velocità. Ricca la gamma di motorizzazioni prevista per il mercato italiano: per le versioni diesel sono disponibili il 2.0 TDI Evo 150 CV cambio manuale 6 rapporti, il 2.0 TDI Evo 150 CV DSG, il 2.0 TDI 190 CV DSG, il 2.0 TDI 190 CV DSG 4MOTION e il 2.0 TDI 240 CV DSG 4MOTION (queste ultime due anche Alltrack) mentre le due varianti a benzina sono la 1.5 TSI 150 CV con cambio manuale a 6 rapporto e la 1.5 TSI 150 CV DSG. Nuova Passat prevede anche una variante ibrida plug in (ordinabile da luglio) 1.4 TSI 218 CV DSG (GTE). (ANSA)