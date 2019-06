Skoda amplia offerta della Scala con variante a metano

Il gruppo Volkswagen crede nel metano e con la Skoda Scala G-Tec prosegue nella sua strategia di ampliamento dell'offerta di modelli a gas naturale dei suoi marchi. Presentata ai CNG Mobility Days 2019 di Berlino, in arrivo nelle concessionarie entro il quarto trimestre dell'anno, la nuova vettura a metano della Casa di Mladá Boleslav è equipaggiata con un motore tre cilindri 1.0 da 90 Cv. Con un serbatoio di benzina di soli 9 litri il modello è omologato come monovalente a gas, scelta che in numerose realtà permette di accedere ad agevolazioni economiche e fiscali.



Questa piccola riserva permette alla ''mille'' boema di percorrere sino a 220 km, più che a sufficienza per raggiungere una stazione di rifornimento di CNG con cui riempire le tre bombole di bordo che sono sistemate sotto il vano bagagli e sotto la seduta del divano. Queste possono essere caricate con 13,8 kg di metano. Con tale quantitativo la Scala G-Tec può coprire una distanza di 410 km. Nel complesso, quindi, la macchina ha un'autonomia media di 630 km per doppio pieno.



La G-Tec è pronta ad ampliare la gamma della versatile cinque porte lunga 4.362 mm che oggi in Italia prevede 17 versioni, con prezzi che partono da 21.760 euro. Un'offerta articolata su tre allestimenti (Ambition, Sport, Style) due motori a benzina (1.0 TSI e 1.% TSI) e un Diesel (1.6 TDI), abbinati sia a cambi manuali sia automatici DSG, con una scelta di potenza che varia da 95 a 150 Cv.