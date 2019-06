Arriva il Ducato elettrico, si può già ordinare

Arriverà il prossimo anno ma potrà essere preordinato da quest'anno il Ducato elettrico: sarà il primo modello full electric di Fiat Professional, progettato e sviluppato dal Gruppo Fca. Il veicolo stato presentato in anteprima mondiale - a 38 anni dal lancio del primo Ducato - al Mirafiori Motor Village di Torino. "È il primo veicolo a zero emissioni di Fiat Professional, una nuova soluzione di mobilità. È una svolta nella nostra storia ma anche nel mercato", sottolinea Domenico Gostoli, responsabile del programma di elettrificazione dei veicoli commerciali in Emea. "L'elettrificazione su larga scala segna una svolta nella nostra storia e siamo pronti a passare alla fase successiva", ha aggiunto. Il Ducato elettrico offrirà la stessa gamma dei diesel, tutti i tipi di carrozzeria e tutte le varianti di dimensioni per oltre l'85% di copertura del mercato. Da 5 anni - spiega Stephane Gigou, responsabile Fiat Professional in Emea - il Ducato è leader nel mercato europeo dei 'large van' dei veicoli commerciali. Nel segmento più importante, quello fino a 4 tonnellate, un veicolo venduto su 5 è un Ducato. È leader di mercato in 12 Paesi compresi Italia e Spagna, secondo in altri 6 inclusi Francia e Germania. Un trend confermato nel 2019.

Guarda le fotoFiat Ducato

Sul model year 2020 esordiscono i nuovi motori Euro 6D a gasolio e metano con potenze da 120 a 180 CV, ancora più performanti ed ecologici, a tutto vantaggio delle prestazioni e dell’ambiente. Sono dotati di ECOpack che grazie a Start&Stop, alternatore intelligente, pompa di alimentazione a controllo elettronico e modalità “Eco”, garantisce risparmio energetico e di carburante a tutto vantaggio del Total Cost of Ownership. In tema di propulsori e trasmissione, un’altra assoluta novità è rappresentata dal nuovo cambio automatico “9Speed”: è best-in-class in termini di peso nel settore e consente una guida piacevole e un utilizzo ottimizzato della coppia motrice che arriva sulla versione 180 cavalli alla quota record di 450 Nm. Ducato MY2020 è il miglior Ducato di sempre anche sotto l’aspetto dei sistemi di assistenza alla guida, che comprendono tra gli altri Blind spot assist (BSA), per monitorare anche gli angoli ciechi; Rear cross path detection (RCP), per individuare in manovra veicoli in avvicinamento laterale; Full brake control (FBC), un ausilio alla frenata di emergenza. Non manca il meglio dell’infotainment con il nuovo 7” touchscreen by Mopar® che include l’integrazione di Apple CarPlay e la compatibilità con Android AutoTM.