Mercedes AMG GT3 ,racecar migliora in prestazioni e sicurezza

Mercedes-AMG espande il suo programma dedicato ai Customer Racing Team introducendo la nuova Mercedes-AMG GT3, sviluppo della customer racing car 'made in Affalterbach'. Oltre al nuovo look, la supersportiva della Stella presenta numerose ottimizzazioni che portano l'attuale GT3 ad un livello superiore, consentendo un'ulteriore riduzione dei costi di gestione. La race-car è stata mostrata al pubblico per la prima volta in occasione della 24 Ore del Nürburgring. Dopo una fase di test e collaudo, la consegna ai team della nuova Mercedes-AMG GT3 inizierà alla fine di quest'anno e poi nel 2020, in occasione del decimo anniversario della Mercedes-AMG Customer Racing, la vettura parteciperà alla sua prima stagione di gare.



Con il lancio nel 2015, la Mercedes-AMG GT3 è riuscita a fissare un nuovo benchmark in termini di prestazioni, sicurezza, affidabilità, maneggevolezza ed ergonomia: caratteristiche che hanno consentito a questo modello di essere tra le auto più popolari al mondo nel segmento GT3 (oltre 130 le unità vendute).



L'evoluzione di questo modello, punta sulla riduzione dei costi di gestione per fornire maggiori certezze nella pianificazione dei budget. La nuova Mercedes-AMG presenta una serie di miglioramenti per semplificare il lavoro ad ingegneri e meccanici. Questi includono uno splitter anteriore che può essere regolato più rapidamente e un'impostazione rapida per l'ala posteriore. Un ulteriore risparmio potenziale di tempo deriva da un nuovo filtro dell'aria di più facile accesso. Per la prima volta nel mondo delle auto da corsa, Mercedes-AMG ha introdotto sulla GT3 un sistema che consente la registrazione automatica e l'analisi del tempo di funzionamento dei componenti del veicolo, rendendo il processo di tracciamento più facile, rapido e sicuro. Per la battaglia contro il cronometro, Mercedes-AMG ha equipaggiato la sua nuova GT3 con ulteriori caratteristiche innovative, come la funzione Drop Start opzionale che fa sì che il motore si avvii automaticamente non appena l'auto viene calata dagli air jack. Per il pit stop, ciò significa che non c'è più perdita di tempo.



Nell'ottica di supportare al massimo il guidatore, anche l'impianto frenante e il controllo della trazione sono stati ulteriormente sviluppati. L'ABS da competizione regolabile è stato ora personalizzato per adattarsi meglio ai pneumatici da competizione. A livello di sicurezza, la nuova GT3 adotta un approccio tra i più elevati nel segmento GT3. Presenta, infatti, un roll-bar in acciaio ad alta resistenza, uno spaceframe in alluminio, la seduta in carbonio con poggiatesta integrato e un portello di emergenza sul tetto, che garantiscono il massimo livello di sicurezza secondo gli ultimi standard FIA. Inoltre, un concetto di illuminazione ottimizzata in termini di costi e prestazioni garantisce ulteriore sicurezza.



Il cockpit ergonomici presenta numerosi nuovi dettagli che incidono sulla performance del pilota. Nel periodo pre-lancio, la nuova Mercedes-AMG GT3 sarà sottoposta a un programma completo di test e sviluppo. Per migliorare la durata e lo stress da performance, inoltre, l'auto completerà un test di resistenza di 30 ore a velocità di gara. Per i test in condizioni di gara, i prototipi della nuova vettura prenderanno parte a gare selezionate nella seconda metà della stagione sportiva 2019. Contestualmente al lancio sul mercato della nuova GT3, Mercedes-AMG sta ampliando il ciclo di vita del modello attuale tramite un pacchetto di aggiornamento che consente di modificare le auto esistenti secondo gli standard della nuova Mercedes-AMG GT3.