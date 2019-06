Renault rinnova gamma veicoli commerciali Master e Trafic

I veicoli commerciali Trafic e Master si rinnovano con motori più potenti e debuttano ora anche le versioni Ice Plus, per clienti più esigenti. Giunti alla quarta generazione dal lancio nel 1980, dopo aver venduto oltre 4,4 milioni di veicoli nel mondo, i due van della Losanga si presentano con delle importanti innovazioni, con un nuovo design che riprende in pieno la identità visuale Renault e con dei motori completamente nuovi.



Per quanto riguarda il Master, è stato rinnovato il look esterno con firma luminosa C-Shape, nuova calandra e nuova impostazione di tutta la parte anteriore del veicolo.



All'interno l'abitacolo è completamente ridisegnato, con una nuova plancia più automobilistica e pratica (con nuovo ripiano Easy Life e nuova strumentazione), che ingloba il sistema di navigazione integrato Media Nav, compatibile con Android Auto e Apple Car Play. Ottimizzata la zona di carico, con nuova illuminazione interna a LED e soglia di carico rivisitata per facilitare le operazioni di carico e scarico. Innovazione tecnologica a bordo, con l'arrivo di numerosi ADAS per una guida più sicura, come il Rear View Assist, per la visione posteriore dal veicolo anche in marcia, unici sul segmento, e il Side Wind Assist, in caso di vento laterale. Sotto al cofano debutta il motore 2.3 DCI diventa al 100% Twin Turbo Euro 6 D-TEMP EVAP ISC, con potenze che vanno da 135 a 180 cv e coppia fino a 400 Nm. Con trazione anteriore e posteriore, 4 lunghezze 3 altezze, Master ( in vendita a 27.600 euro iva esclusa nella versione ICE dCi 135) può esser un furgone, un pianale o un telaio cabinato, allestibile e personalizzabile sulle esigenze del cliente.



Master inoltre è anche disponibile nella versione 100% elettrica, ideale per consegne dell'ultimo miglio senza emissioni inquinanti andando a completare la gamma dei veicoli elettrici più ricca del mercato (insieme a Zoe Van, Kangoo Z.E.



e Twizy Cargo). Il nuovo Trafic presenta un nuovo design esterno e i nuovi motori 2.0. Nuova la griglia e nuova anche la calandra tra i fari, che ora presentano la firma luminosa C-Shape all'esterno.



Troviamo all'interno un vero e proprio ufficio mobile, nonché il sistema di navigazione Media Nav compatibile con Apple Car Play e Android Auto. Anche per nuovo Trafic, arrivano i nuovi motori 2.0 fino a 170 cv e rispondenti alle normative Euro 6 D-TEMP EVAP ISC, con coppia che arriva fino a 380Nm. Una importante novità è rappresentata dal cambio automatico EDC, ottimale nell'uso cittadino ed extraurbano. Arriva infine il nuovo Trafic Spaceclass, destinato al trasporto persone alto di gamma, per i clienti professionali. È un vero e proprio salotto mobile, con plancia moderna e fino a 50 configurazioni (da 2 a 9 posti). Per i clienti che non vogliono scendere a compromessi, arriva anche la versione con i sedili in pelle fino a 8 posti. Il nuovo Trafic è proposto a partire da 24.330 euro (iva esclusa) nella versione ICE dCi 95 S&S.