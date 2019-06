Da Garmin navigatore per le vacanze Camper 785

Con perfetta tempistica rispetto all'inizio delle vacanze estive la Garmin lancia sul mercato Camper 785, un navigatore satellitare indicato per chi si muove su strada con la casa su ruote al seguito. Indicato per chi guida il camper e l'auto con roulotte, il gps dell'azienda statunitense suggerisce i percorsi con pendenze, larghezze e altezze di ponti e sottopassi adatti al mezzo che si conduce.



Dotato di uno schermo da 7 pollici e di una videocamera 'dash cam' integrata che registra quello che avviene di fronte al veicolo e permette di testimoniare le dinamiche di eventuali incidenti, è di facile e rapida installazione ed è precaricato con le cartine di 46 Paesi europei. La sua staffa magnetica consente di collegare, scollegare e regolare facilmente il Camper 785 sul cruscotto.



Dispone di avvisi al conducente della presenza di curve a gomito, cambiamenti di velocità, Autovelox, passaggi a livello e molto altro. Oltre alla lettura di sms, notifiche dei social network ed e-mail ricevuti sullo smartphone. Tra le sue funzioni da segnalare il Lane Departure Warning che avvisa il guidatore in caso di superamento involontario della linea di corsia e l'avviso di rischio di tamponamento (Front Collision Warning) per riduzione eccessiva della distanza di sicurezza.



"Una volta registrato il profilo con le specifiche del proprio veicolo - spiegano dall'azienda -, il nuovo Camper 785 è pronto all'utilizzo. Infatti, tenendo conto delle dimensioni e del peso del mezzo, il navigatore Garmin calcolerà percorsi e tracciati personalizzati in modo da affrontare ogni viaggio in serenità senza la preoccupazione di trovarsi su strade troppo ripide o troppo strette. I database offerti da ACSI, NKC (Campercontact) e Trailer's Park, precaricati nel Camper 785, forniscono informazioni complete su migliaia tra campeggi e aree di sosta, consentendone la ricerca anche applicando un filtro sui servizi disponibili all'interno della struttura, come piscine, ristoranti, parchi giochi per bambini. Sono inoltre inclusi i punti di interesse (POI) forniti da Foursquare e il ricco database di alberghi, ristoranti e attrazioni di Tripadvisor, accompagnati da indicazioni di prezzi, orari di apertura e valutazioni degli utenti".



Compatibile con videocamere wireless anche di terze parti, grazie alla porta di accesso video, e con le retrocamere wireless Garmin BC 35, il nuovo dispositivo viene proposto in Italia a 529,99 euro.