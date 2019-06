Renault Triber, nuovo suv 7 posti con prezzo sotto 6000 euro

Renault rafforza la sua offensiva in India e negli altri mercati emergenti con Triber, un modello completamente inedito che è stato sviluppato dalla unità R&D a Delhi tenendo conto delle esigenze dell'utenza di quelle regioni. Triber è infatti un suv compatto low cost (in India dovrebbe essere proposto a partire dal corrispettivo di 5.950 euro) ma con tre file di sedili per 7 persone totali e una grande attenzione alla connettività e all'uso degli smartphone.

"Più della metà delle famiglie indiane che possiedono un'auto è composta da cinque persone o più - ha detto Harikrishnan Chandran product planning manager di Renault India - Inoltre, in più della metà di queste famiglie ci sono almeno quattro adulti. Per la prima volta un costruttore automobilistico offre una soluzione innovativa su misura per le esigenze di queste famiglie. Più che una semplice auto, Renault Triber rappresenta un importante passo avanti''.

Guarda le fotoRenault Triber

Triber verrà costruito nella fabbrica di Chennai, a fianco di Captur, Kwid e Duster utilizzando la piattaforma CMF-A (la stessa di Kwid) ma in combinazione con 'moduli' inediti e con un motore 3 cilindri 1.0 da 75 Cv. ''Il nostro obiettivo in India - ha detto Olivier Murguet, alla guida della nuova direzione Commercio e Regioni del Gruppo Renault - è superare le 100mila unità vendute grazie al lancio di Triber nel secondo semestre del 2019''. Questo moderno suv dovrebbe servire a Renault, commenta Autoactu,com, a recuperare quote di mercato in India, dove le vendite nel 2018 erano scese del 27% totalizzando 82mila immatricolazioni, fermo restando l'obiettivo a medio termine di arrivare a quota 200mila.