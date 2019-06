Mercedes CLA, da settembre anche la versione Shooting Brake

Proporzioni perfette per un look emozionale: nuova CLA Shooting Brake si presenta con una linea scolpita, cofano allungato, un abitacolo compatto con i finestrini tipici di una coupé e ancora spalle muscolose e un posteriore leggermente inclinato. Questa versione, il cui prezzo di ingresso è di 32.213 euro per la CLA 180 da 136 cv con cambio manuale, arriverà sul mercato subito dopo l'estate, nel mese di settembre. Il design della Shooting Brake mostra un senso di elegante atletismo: dal 'naso di squalo' sul davanti e ai lati sgombri con le superfici accentate, fino alla parte posteriore delicatamente muscolosa.



Quest'ultimo sul CLA Shooting Brake garantisce un'aggiunta decisiva in termini di funzionalità. Con 871 millimetri, l'apertura del bagagliaio è significativamente più larga rispetto al modello precedente (635 mm). Inoltre, il portellone può essere aperto anche senza contatto grazie a Easy pack e accesso hands-free (entrambi parte del pacchetto KEYLESS-GO Convenience per 892,50 euro).



All'interno il look è sportivo sopratutto se si opta per la linea AMG, dalla quale riprende i cerchi in lega da 18'' e dettagli nei pannelli interni, sedili sportivi e volante multifunzione. Esclusiva anche l'Edition 1 che per il primo anno prevede per la Shooting Brake la possibilità di scegliere tra tutte le motorizzazioni in gamma. Questa edizione limitata si basa sulla versione AMG e costa quasi 7mila in più rispetto alla base.



Include fari LED High Performance, cerchi in lega AMG da 19'' ed un night pack che fornisce alcuni elementi decorativi per gli interni. Previsti sono anche i sedili sportivi e l'illuminazione ambientale a 64 colori.



La nuova CLA Shooting Brake offre inoltre moderni sistemi di assistenza alla guida (il pacchetto Driving Assistance costa 1.7996, 90 euro) che consentono in determinate situazione di condurre una guida in modalità semi-autonoma. Tra gli altri optional sono previsti il pacchetto Energizing e quello relativo al parcheggio con una camera 360° per facilitare le manovre.