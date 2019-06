Parco Valentino al via, Torino 'capitale' dell'auto

Cinquantaquattro brand, tante anteprime di prodotto ma anche premiazioni, parate, dibattiti e confronti sul mondo dell'automotive. A Torino, da oggi fino a domenica il 'gotha' nazionale delle quattro ruote si riunisce per la quinta edizione del Parco del Valentino, salone dell'auto en plein air, presieduto da Andrea Levy, che quest'anno ha raggiunto un numero record di adesioni e presenze. Dai generalisti ai premium, dalle supercar alle elettriche, ce ne è davvero per tutti i gusti.

ALFA ROMEO - Alfa Romeo è a Torino con tutta la gamma di modelli a partire dal nuovissimo concept presentato a Ginevra, il Tonale, il primo suv compatto ibrido plug-in del marchio. Al suo fianco un suv Stelvio che si fregia dell'emblema "Ti", "Turismo internazionale", da sempre sinonimo delle Alfa Romeo più accattivanti e tecnologiche. È possibile inoltre vedere da vicino anche la monoposto di Formula 1.

BENTLEY - Bentley Milano, concessionario esclusivo per il mercato Italiano, conferma la sua presenza con l'espressione più alta della vettura Granturismo Cabriolet, la nuova Bentley Continental GT Convertible. Progettata, sviluppata e creata in Gran Bretagna, questa nuova, terza generazione di Bentley Continental GT Convertible esalta temi e stilemi di un prodotto che ha creato quell'inconfondibile modo di essere secondo Bentley.

CITROEN - All'edizione 2019 della manifestazione torinese, la marca Citroën è rappresentata dal suo modello di punta, lanciato da poco sul mercato: Citroën C5 Aircross, il suv di nuova generazione, ispirato dalle aspettative dei clienti. In linea con il programma Citroën Advanced Comfort, C5 Aircross è il suv che si distingue nel suo segmento per modularità e comfort.

FIAT - Gioca in casa Fiat che a Torino è di scena con il concept Centoventi. Dopo l'esordio mondiale al salone di Ginevra e la seconda apparizione al Motor Valley Fest di Modena, questo modello originale rappresenta la vision di Fiat della mobilità elettrica democratica, una visione consistente con i 120 anni di storia del marchio. Accanto a questo modello sono esposte anche la serie speciale celebrativa 500X 120/mo e la Tipo Sport.

FORD - Allo stand dell'Ovale Blu, è possibile ammirare la Ford GT, la supercar con telaio in fibra di carbonio e motore EcoBoost V6 3.5 Bi-turbo da oltre 600CV. Inoltre è esposto per la prima volta a un evento dedicato al pubblico, il Ranger Raptor, sviluppato dal Team Ford Performance, per i veri amanti dell'off-road, equipaggiato con la versione Bi-turbo del motore diesel EcoBlue 2.0, in grado di sprigionare 213CV e 500 Nm di coppia, abbinata al nuovo cambio automatico a 10 rapporti.

HONDA - La partecipazione di Honda alla quinta edizione del Salone dell'Auto di Torino è caratterizzata invece dalla presenza della gamma suv, in particolare con i nuovi modelli CR-V Hybrid e HR-V Sport. Il nuovo CR-V Hybrid è il primo suv Honda disponibile in Europa con la tecnologia ibrida. Insieme al CR-V Hybrid è presente il nuovo HR-V in versione Sport, caratterizzato da un nuovo design esterno con linee decise ed accattivanti. Lo stand è inoltre impreziosito dai modelli di punta della gamma a due ruote, Power e Marine.

KIA - Al salone torinese l'esemplare 'numero 0' della versione limitata Kia Stinger S, disponibile in sole 20 unità e capace di esprimere tutta la sportività di questo modello, accanto al quale è possibile vedere anche la e-Niro, il crossover elettrico della casa sudcoreana. Nello stand anche la Stinger GT e l'altra novità che riguarda la mobilità elettrica, la Kia e-Soul.

LEXUS - Lexus espone il suv compatto UX Hybrid che potrà anche essere provato nella dedicata area test drive. Con una potenza di 184 cv, consumi ed emissioni di CO2 a partire rispettivamente da 23,3 km/l e 97 g/km di CO2 ed emissioni degli ossidi di azoto (NOx ) di appena 4,9 mg/km, il nuovo UX Hybrid dispone di serie dell'ultima versione del Lexus Safety System+, il pacchetto di sistemi di sicurezza attiva del brand premium.

MERCEDES BENZ - A Torino, Mercedes offre al pubblico la possibilità di conoscere da vicino le principali novità della strategia di elettrificazione firmata dal brand, accanto all'emozionante mondo high performance del marchio Mercedes-AMG. Grazie alla collaborazione con la Concessionaria Autocentauro di Torino sono, infatti, in esposizione le nuove GLE 450 4MATIC EQ-Boost e A 35 AMG 4MATIC.

MITSUBISHI - Al Parco del Valentino a Torino il brand è presente con alcune delle sue vetture iconiche come Outlander PHEV,Eclipse Cross e L200. Tra gli eventi più attesi della manifestazione, la President Parade, cui Mitsubishi Motors Automobili Italia prenderà parte con L200 nella versione Spartan, la special edition nata grazie alla collaborazione tra il brand e la corsa a ostacoli Spartan Race.

NISSAN - Il Parco Valentino per Nissan è l'occasione di raccontare la strategia legata alla mobilità del futuro che per il marchio nipponico si chiama Nissan Intelligent Mobility, un focus sugli ultimi sviluppi evolutivi legati anche alla tecnologia Vehicle to Grid. I riflettori sono puntati sulla Nissan NISMO RC che fa il suo debutto in Italia. L'auto da corsa 100% elettrica eroga 240KW di potenza massima per 640 Nm di coppia ed è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi.



OPEL - Opel è presente con Grandland X, terzo componente e modello al vertice della serie Opel X, che comprende Mokka X e Crossland X. Linee moderne, eleganti e dinamiche, fascino offroad e seduta rialzata per un'ottima visibilità, numerose tecnologie avanzate, tanto spazio e comfort per cinque passeggeri.

PEUGEOT - La casa francese espone nuova 508 SW Hybrid. Sviluppo ulteriore della gamma di nuova 508, declinata finora nelle motorizzazioni PureTech e BlueHDi in versione fastback e SW, la nuova versione HYbrid rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia oggi disponibile e segna un passo in avanti in ambito di motorizzazioni ibride.

SEAT - Seat ha allestito uno stand dove sportività, design e sostenibilità coesistono all'insegna della parola chiave "suv", per la Casa di Barcellona acronimo di 'Seat Urban Vehicles'. L'offensiva di prodotto prevede i modelli Arona, Ateca e Tarraco, pronti a mostrarsi al pubblico italiano, per la prima volta insieme. Nell'area test drive, i visitatori possono provare la Tarraco 2.0 TDI 190 CV DSG 4Drive mentre la Cupra Hot Wheels è pronta a sfilare per il centro di Torino. L'iconica sportiva di casa Seat è personalizzata con i colori e le grafiche delle famose macchinine Mattel.

SKODA - A pochi giorni dalla première mondiale, la nuova Superb iV approfitta della vetrina torinese per l'anteprima italiana. Il primo modello Skoda con tecnologia di trazione ibrida plug-in è esposto accanto alla Scala, insieme al suv sportivo Kodiaq RS, spinto dal potente 2.0 TDI 240 CV e detentore del record sul giro al Nurburgring per un suv a 7 posti.

SUZUKI - Suzuki protagonista al Salone dell'Auto di Torino con i principali modelli delle gamme Auto, Moto e Marine. La Casa di Hamamatsu ha allestito uno stand capace di catturare l'attenzione con i modelli più rappresentativi delle gamme Auto, Moto e Marine tra cui la Jimny Gan, la Vitara Katana e la DF350A Katana. Previsti anche alcuni appuntamenti imperdibili. Tra questi, figura anche Carolina Kostner, Campionessa del Mondo di pattinaggio artistico e Brand Ambassador di Suzuki.

SSANGYONG - SsangYong sfoggia le linee dei suoi modelli di punta, tra cui l'iconica Tivoli e il nuovo Korando, il suv di ultima generazione che è esposto al pubblico in anteprima nazionale. Nei cinque giorni della kermesse, SsangYong promette di stupire con una eccentrica Tivoli, la Juice, versione limitata del modello di successo del brand che ne esprime il dinamismo estremo.

TESLA - Tesla mette in mostra la Model 3 nella sua versione Standard Range Plus, l'ultima arrivata in Italia, che presenta delle caratteristiche incredibili pur essendo la Tesla più economica. Model 3 Standard Range Plus offre un'autonomia WLTP di 415 km, una velocità massima di 225 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5.2 secondi. Anche il sistema di Autopilot è di serie.

TOYOTA - È il nuovo RAV4 Hybrid il protagonista dello stand nipponico a Torino, mentre la Corolla Hybrid è disponibile nell'area dedicata ai test drive. Sempre nell'area dedicata all'elettrificazione, per la prima volta al Parco Valentino è possibile provare la Toyota Mirai, la prima berlina a zero emissioni alimentata ad idrogeno prodotta in serie.

QUADRO VEHICLES - L'Oxygen, scooter elettrico a ruote alte firmato Quadro Vehicles, debutta a Torino per il salone dell'auto Parco Valentino. Il nuovo ruote alte dell'azienda elvetica è dotato di due batterie estraibili che garantiscono un'ottantina di chilometri di autonomia.