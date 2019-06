Mahindra, debutta nuovo pick up Goa. Oltre 50 modifiche

Linee capaci di esprimere maggiore robustezza e grinta dando l'idea di una presenza ancora più massiccia su strada. Mahindra alza il velo sulla nuova versione del pick up Goa che rispetto al modello precedente debutta portando con sé ben 51 modifiche sostanziali e un'attenzione assoluta per i dettagli. A partire dal design esterno con una nuova calandra anteriore e griglia con logo sagomato e i rinnovati paraurti.



Così come muovi sono anche i gruppi ottici il cofano con presa d'aria centrale ed i cerchi da 16''. Non solo stile ma anche tanto spazio grazie ad un vano per carichi voluminosi e pesanti, con una portata utile che va dai 995 kg (4x4, doppia cabina) ai 1.195 kg (4x2, singola cabina). Il propulsore turbo-diesel 2.2 eroga 140 CV con una coppia massima di 330 Nm e regala a Mahindra Goa la potenza necessaria per accelerazioni rapide e per affrontare in scioltezza i percorsi più accidentati e le salite più impegnative, anche a pieno carico.



Offerto in due allestimenti, S6 e S10, due versioni, singola e doppia cabina, tutte 4x2 o 4x4, Mahindra Goa estende ancora di più il suo raggio d'azione grazie ai vari allestimenti trasformandosi inmezzo antincendio, veicolo per la protezione civile ed il pronto intervento, soccorso stradale, etc.



All'interno si nota una grande cura e attenzione per i dettagli con il nuovo il rivestimento, le nuove dotazioni, particolarmente ricche per la categoria. La versione S10 a Doppia Cabina include il grande schermo touch da 7'' con infotainment e navigatore, cruise control, volante multifunzione, climatizzatore automatico, specchietti regolabili elettricamente, sedili regolabili in altezza, tergicristalli e fari automatici, due prese per la ricarica di device elettronici, proiettori supplementari per visione laterale in curva e molto altro. Dotazioni di sicurezza come ABS, ESC, doppi airbag, zone di protezione da crash e colonna dello sterzo collassabile, sono caratteristiche standard sui modelli Mahindra. Inoltre, sui modelli a doppia cabina sono presenti tre poggiatesta e cinture a tre punti di ancoraggio.



Il nuovo Mahindra Goa Pik-Up Plus - in vendita a partire da 18.878 euro - è personalizzabile con diversi optional, tra i quali paracoppa inox, Roll-bar (inox satinato), gancio traino, vasca di protezione del cassone, hard top in vetroresina finestrato, telo copricassone.



Mahindra Goa Pik-Up Plus è detraibile al 130%, oltre alla tassa di circolazione ridotta grazie all'immatricolazione N1-Autocarro. È coperto dalla garanzia di 3 anni o 100.000 km e gode del soccorso stradale gratuito sempre per 3 anni.