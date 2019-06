Con V8 Anniversary Scania celebra i 50 anni del suo motore

Nel mondo dei trasporti pesanti da cinquant'anni il motore V8 della Scania è un punto di riferimento per performance e affidabilità. Per celebrarne il mezzo secolo di produzione la Casa svedese ha deciso di realizzare una serie speciale della motrice S20H denominata Gold Edition. Si tratta di un'edizione limitata a 50 esemplari, caratterizzata dalla tinta oro, impreziosita da alcuni inserti nero lucido e finiture in alluminio, che riporta le scritte celebrative "1969 50 2019" sulla parte alta laterale della cabina e "V8 Anniversary" su quella frontale. Disponibile con potenza da 650 e 730 Cv, il mezzo sfoggia una placchetta numerata alla base delle portiere. La tinta tipica del metallo prezioso è utilizzata in opaco anche all'interno della cabina. I pannelli della porta e i sedili presentano impunture di colore oro e il logo V8 impresso a caldo. Stessa cucitura per il volante rivestito in pelle. La scritta V8 è riportata anche sui tappeti scomponibili, sempre in pelle, e sul coprimaterasso in ecopelle. Per quello che riguarda la dotazione del trattore legata al comfort da segnalare come standard i doppi vetri, il parabrezza riscaldato e sfumato, il sedile del conducente riscaldato e ventilato, la poltrona del passeggero girevole e reclinabile e il sistema Infotainment con navigatore satellitare, controlli vocali e comandi al volante.



Questa variante esclusiva del modello S20H prevede la regolazione elettrica dello spoiler sul tetto e, sul fronte sicurezza, l'airbag a tendina laterale oltre a quello nel volante, i fari a LED con luci di svolta ed il dispositivo 'night-lock' per evitare intrusioni in cabina durante i riposi notturni. "Distinguersi per essere unici, è questo il pensiero che ha dato vita all'edizione limitata nata per celebrare il 50esimo anniversario del leggendario motore V8 - chiarisce Daniel Dusatti, direttore vendite di Italscania -. Ogni veicolo infatti è un pezzo unico, ideato e concepito per esaltare un vero e proprio capolavoro ingegneristico, la sintesi perfetta di emozione che incontra la logica. Le prestazioni eccellenti e la tecnologia all'avanguardia della nuova generazione di motori V8 si sposano perfettamente con la grande passione che contraddistingue quello che per Scania rappresenta a tutti gli effetti un brand nel brand, il leggendario motore V8".