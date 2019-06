Arriva Alfa Romeo Stelvio Ti orientato alle performance

Alfa Romeo ha aperto gli ordini per la nuova versione Ti ('Turismo Internazionale') - una sigla da sempre sinonimo delle varianti del Biscione più accattivanti e tecnologiche - del suv sportivo Stelvio. L'auto è proposta con due motorizzazioni, 2.2 Turbo Diesel 210 Cv AT8 Q4 e 2.0 Turbo Benzina 280 Cv AT8 Q4, perfetto completamento di una filosofia costruttiva che identifica in questa versione Ti come massima espressione di sportività, con un allestimento spiccatamente orientato alle performance di guida. Il motore 2.2 Turbo Diesel 210 Cv, che in Stelvio Ti è abbinato al cambio automatico a otto marce e alla trazione integrale Q4, appartiene a una nuova generazione di propulsori a quattro cilindri - interamente in alluminio e dotati di albero di trasmissione in fibra di carbonio - capaci di esaltare l'anima sportiva del suv che, soprattutto sul percorso misto, restituisce sensazioni uniche anche al guidatore più esperto. Così equipaggiato, Stelvio Ti raggiunge una velocità massima di 215 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in appena 6,6 secondi.



Ancora più emozionante il propulsore 2.0 Turbo benzina da 280 Cv, sempre abbinato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. che questo 4 cilindri è costruito interamente in alluminio e sfrutta un albero di trasmissione in carbonio. Alfa Romeo Stelvio Ti 2.0 Turbo benzina da 280 Cv mette a disposizione del pilota una coppia massima di 400 Nm garantendo prestazioni ai vertici della categoria: accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,7 secondi e velocità massima è di 230 km/h. Anche i contenuti di Stelvio Ti sono unici e finalizzati alla piacere di guida: sono di serie il Pack Performance, che prevede le palette del cambio al volante in alluminio, il bloccaggio differenziale posteriore e le sospensioni attive Alfa Active Suspension, oltre ai pack Sport e Sport Interior. Tra le dotazioni dei pacchetti, volante sportivo in pelle, inserti e pedaliera sportiva in alluminio, sedili sportivi in pelle con regolazione elettrica, ambiente nero. Il tutto senza rinunciare alla connettività e al confort di bordo grazie ad Alfa Connect 8,8 pollici con integrazione Apple CarPlay e Android Auto, l'Adaptive Cruise Control, i fari Bi-Xenon.



All'esterno Stelvio Ti si distingue esteticamente per scelte esclusive e destinate a non passare inosservate. Spiccano i nuovi fanali posteriori bruniti e i prestigiosi dettagli che si caratterizzano per l'ampio utilizzo della fibra di carbonio.



Sono in carbonio infatti la V del trilobo frontale e le calotte degli specchietti retrovisori. Virano sui toni del nero anche altri contenuti come lo skid plate, i poderosi cerchi in lega da 20 pollici in combinazione con le pinze freno rosse, le cornici dei cristalli esterni in nero lucido così come i terminali di scarico, i badge Stelvio e Q4 scuri e i vetri privacy.