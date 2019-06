Arrivano le nuove versioni Fiat 500 Star e Rockstar

Fca lancia le nuove versioni della Fiat 500, Star e Rockstar. I due modelli sono stati presentati al Centro Stile Fca, dove sono nati. Sono già in tutti i concessionari e contemporaneamente in tutti i mercati europei. I prezzi della nuova gamma 500 partono da 9.950 euro.

"La famiglia 500 diventa ancora più trasversale, giovane ed emozionale. Oggi due terzi dei clienti della 500 sono donne, mentre due terzi di quelli dell'Abarth sono uomini. Vogliamo rimescolare gli ingredienti", sottolinea Luca Napolitano, responsabile dei brand Fiat e Abarth in Emea. "La 500 Star, rosa polvere continuerà a piacere soprattutto alle donne, mentre l'anima più sportiva, e per certi versi più affine a un cliente maschile, si ritrova nella nuova Rockstar verde tecnico satinato. Inoltre, per soddisfare un pubblico giovane, Fiat darà 6 mesi di Apple Music in omaggio". I nuovi interni della 500 Rockstar presentano il rivestimento della fascia centrale dei sedili, ispirato al fashion maschile degli abiti sartoriali gessati, abbinato con materiali più moderni, come si evince dai fianchetti con dettagli grigio blu e dalla parte superiore del sedile in ecopelle nero. Anche la nuova 500 Star adotta interni inediti ed esclusivi, la massima espressione in termini di stile nella gamma 500, che sono proposti in due combinazioni di colori, sabbia bianca e nero, con dettagli in ecopelle e logo 500 ricamato bordeaux.