Smart: Arriva #21 ultima limited edition con motore a benzina

In attesa del 2020, quando sara' disponibile solo nella versione full electric, Smart presenta una esclusiva edizione speciale disegnata da Konstantin Grcic e realizzata con gli ultimi #21 esemplari prodotti con motore endotermico. La Smart Final Collector's Edition è una limited edition davvero particolare e in Italia saranno solo 5 i collezionisti a poterla avere ad un prezzo di 51.600 euro.



L'ultima Smart a benzina è stata presentata all'Urban Mobility Store di Mercedes Benz Roma. La Capitale, infatti, nel corso di questi anni ha fatto la parte del leone per il mercato di questa piccola auto tuttofare: in 20 anni a Roma sono state vendute 125mila Smart a fronte delle 500mila immatricolate in tutta Italia. "Solo nel 2018 - ha detto Maurizio Zaccaria, direttore vendite Smart - abbiamo venduto 25mila auto di cui 10 mila a Roma. Pensiamo di chiudere il 2019 con la vendita di 26 mila macchine di cui 3400 elettriche".



Alla base di questa Edition, che fa arrivare a ben 79 il numero delle versioni speciali Smart di cui il 50% made in Italy, una idea che parte dalla storia del brand: 21 anni di Smart, 21 esemplari, 21 anni trascorsi sempre un passo avanti agli altri.



Esteticamente, il gioco di colori e' un omaggio alla Smart di prima generazione: dal frontale giallo vivo alla scritta #21 in stile tag, fino alla coda nera opaca. 'Reduce to the max' era la promessa del concept delle primissime smart. L'idea di allora: collaborare con artisti diversi. Tra i tanti, l'artista svizzero Roman Signer, che fece passare una smart attraverso una sorta di galleria all'uscita della quale veniva inondata da un secchio di vernice. Con il design della Final Collector's Edition - l'originale passaggio del colore da giallo a nero - il progetto di Grcic cita anche una parte di questa storia.



Da sempre attenta all'ambiente, da questo mese Smart ha deciso di porre fine alla produzione della versione a benzina. E per sensibilizzare gli automobilisti romani verso questa svolta storica Smart Roma ha organizzato fino al 31 luglio l'iniziativa 'Un'estate carica di energia' dove si potranno provare la gamma Smart EQ fortwo e forfour elettriche. "Roma è la città che più di ogni altra al mondo ha adottato il concept innovativo e rivoluzionario di smart - ha dichiarato Benito De Filippis, CEO di Mercedes-Benz Roma - Oggi, con la conversione della marchio in full electric, ci prepariamo ad inaugurare un nuovo capitolo di una lunga storia di successi, che hanno contribuito a creare un legame unico tra Smart e i romani. Attraverso questa attività nel Porto Turistico di Roma, Smart porta i valori della mobilità sostenibile fuori dai confini della città, per estendere il piacere di guidare 100% elettrico anche ai lunghi fine settimana estivi sul litorale Capitolino". Da questo mese c'è anche la prima serie speciale full electric, la Smart Fortwo EQ Ushuaia.