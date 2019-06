Renault Koleos, suv si rifà il look e diventa più offroad

Due anni dopo essere stato lanciato sul mercato europeo, Koleos fa progressi e arriva in un nuovo look, sia per gli esterni che per l'abitacolo, e propone anche nuove motorizzazioni più performanti ed efficienti nonché più tecnologia a bordo.



La silhouette esterna è elegante, le spalle muscolose e la cura del dettaglio nella carrozzeria contribuiscono al suo ruolo di grande suv. Anteriormente Koleos si evolve con una griglia della calandra dai rilievi più evidenti. Una nuova linea cromata si sviluppa per tutta la lunghezza del paraurti fino ai proiettori fendinebbia evidenziati dalla cromatura. La parte posteriore di nuovo Koleos è stata ridisegnata con ski che si sviluppano più in alto sul paraurti e una linea cromata trasversale che riprende il frontale. La terza luce di stop ha assunto una forma allungata. Con una lunghezza di 4672 mm e un passo di 2704 mm, Koleos è stato progettato per offrire la massima spaziosità interna ai suoi occupanti e ai loro bagagli. I passeggeri dispongono posteriormente di un'altezza libera dal suolo e di una larghezza alle spalle e ai gomiti generose. Il raggio alle ginocchia, pari a 289 mm, migliore della categoria, è stato mantenuto. Nuovo Koleos ora propone uno schienale della panchetta posteriore reclinabile con due posizioni che consente ai passeggeri di riposarsi o rilassarsi nei lunghi viaggi. Per accentuare il senso di spaziosità a bordo, Koleos può essere dotato di tettuccio apribile in vetro che si estende fino ai sedili posteriori.



A seconda delle versioni, la seduta dei sedili anteriori di Nuovo Koleos può essere allungata grazie ai cuscini regolabili, mentre il supporto è garantito dagli ampi poggiatesta Relax.



Oltre alle regolazioni elettriche (a sei vie e lombari) e alle funzioni di riscaldamento e ventilazione, il sedile del conducente è ora dotato anche della funzione massaggio. Il volume di carico passa da 579 litri nella configurazione a 5 posti a 1795 litri con la panchetta posteriore reclinata.



Tanti i vani portaoggetti (35 litri in totale), tra cui un vano da 11 litri e uno scomparto da 7 litri nella consolle centrale.



I portabicchieri posizionati anteriormente sono riscaldati e refrigerati.



Nuovo Koleos adotta una nuova generazione di motori Blue dCi Renault dotati delle ultime tecnologie anti-inquinamento e, in particolare, di un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) considerato come il più performante per il post-trattamento degli ossidi di azoto (NOx). Prodotti in Francia nello stabilimento di Cléon, questi motori offrono due livelli di potenza: Blue dCi 150 X-Tronic da 150CV e Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i, con una potenza maggiorata di 15CV rispetto alla generazione precedente. I motori Blue dCi di Nuovo Koleos sono associati a una trasmissione automatica X-Tronic di ultima generazione. Progettata e sviluppata dall'Alleanza, la tecnologia All Mode 4x4-i consente al conducente di selezionare manualmente la modalità di trasmissione: modalità Trazione anteriore (4x2); modalità Auto (4x4) e modalità Lock (4x4).



Il suv della Losanga può contare anche una dotazione completa di dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) che oggi comprende anche l'Adaptive Cruise Control (ACC) di serie su tutte le versioni e il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente (UTA). Infine, il dispositivo di frenata attiva di emergenza (AEBS City e Inter-Urban) comprende una nuova funzione di riconoscimento dei pedoni in città. Il sistema multimediale e di navigazione R-LINK 2 viene proposto in due formati di display (a seconda delle versioni): orizzontale da 7'' o verticale da 8,7''. Nella versione Initiale Paris, Nuovo Koleos comprende un sistema audio Bose unico composto da 13 altoparlanti ad alta performance.