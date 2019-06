Ducato MY2020, nuovi motori: sarà anche full electric

È ordinabile in tutte le concessionarie Fiat e Fiat Professional il Ducato MY2020, leader in Europa per il quinto anno consecutivo, primo per vendite in 12 Paesi e modello di punta nel mondo dei veicoli ricreazionali: in pratica in Europa circa 3 camper su 4 venduti sono Fiat Ducato.



Tra le novità di questo ritocco di 'metà carriera', l'esordio dei nuovi motori Euro 6D ancora più performanti ed ecologici, a tutto vantaggio delle prestazioni e dell'ambiente.



Sono dotati di ECO pack che grazie a Start&Stop, alternatore intelligente, pompa di alimentazione a controllo elettronico e modalità "Eco", garantisce risparmio energetico e di carburante a tutto vantaggio del Total Cost of Ownership (nel corso del 2020 disponibile anche una variante full electric che è pre-ordinabile).



Novità assoluta anche cambio automatico "9Speed" a nove marce mentre a bordo sono disponibili i più avanzati sistemi di assistenza alla guida einfotainmentdi ultima generazione.



Prevista anche una versione full electric che rappresenta il primo modello a zero emissioni di Fiat Professional. La gamma di motori comprende un'offerta completa, adeguata a diversi utilizzi. È possibile scegliere in alternativa anche la variante a gas naturale.



La nuova offerta prevede motori tutti Euro 6D. L'intera gamma Multijet 2 è ora composto da motori 2,3 litri di derivazione industriale con compressore a geometria variabile, per una guida più fluida e un motore più elastico che mai fin dalle basse velocità, con conseguente riduzione dei consumi nel reale ciclo di utilizzo. Il nuovo turbocompressore, grazie al controllo elettronico, è in grado di adattare la sua fluidodinamica alla velocità del motore e allo stile di guida, per garantire in ogni momento la giusta sovralimentazione. Ciò è possibile grazie all'adozione di una serie di pale mobili poste lungo il raggio della turbina, che controlla il flusso del gas di scarico e di conseguenza la velocità e la forza del compressore. La nuova gamma di motori Multijet 2 di Ducato fa fede al mantra di Fiat Professional "one mission-one engine", che significa offrire una soluzione ottimale rivolta ai bisogni delle diverse mission dei clienti. Si accede al mondo Ducato con il 2.3 Multijet 2 da 120 CV a 2750 giri con 320 Nm di coppia massima a 1400 giri, abbinato al cambio manuale, che migliora del 10% potenza e coppia rispetto al precedente motore 2.0 litri. Il 140 CV da 3500 giri è invece il cuore della gamma, versatile ed elastico con i suoi 350 Nm di coppia (+9% rispetto al 130 Multijet) a soli 1400 giri, disponibile sia con cambio manuale sia con il cambio automatico "9Speed" a 9 rapporti.



Rispetto per l'ambiente e alte prestazioni con il 160 CV a 3500 giri, che eroga fino a 400 Nm a 1500 giri nella versione con cambio automatico.



La nuova trasmissione automatica a nove rapporti assicura un'esperienza di guida rilassata e piacevole, senza rinunciare alle prestazioni. Le modalità operative sono due: in posizione D - Drive -, il modulo di controllo seleziona e innesta le marce in base alle diverse condizioni di guida: velocità, carico, pendenza. La modalità Autostick, in caso di cambi di marcia frequenti e in condizioni particolarmente difficili, come in tratti a elevata pendenza, consente di mantenere un rapporto inferiore con un conseguente miglioramento delle prestazioni ed evitando il surriscaldamento. Viene attivata spostando la leva del cambio verso sinistra, quindi in avanti e indietro per cambiare le marce.



Ducato MY2020 è dotato di serie di EcoPack ma anche di una serie di Adas che aiutano il conducente facilitando le manovre di guida: tra questi il controllo dell'angolo cieco, il radar per individuare veicoli in avvicinamento laterale, il mantenimento della corsia ed il riconoscimento dei segnali stradali. La connettività è garantita dalla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay: il sistema di infotainment è gestito da un 7''touchscreen by Mopar.