Classe V rifà il look, più comfort e lusso a bordo

Arriva nelle concessionarie in questi giorni la nuova versione di Classe V, la monovolume Mercedes che dal 1996 ad oggi (prima venduta sotto il nome di Viano) è stata scelta da 500mila clienti nel mondo, oltre 22mila solo in Italia. L'auto più grande della Stella, possiamo dire, data la vocazione per il trasporto passeggeri che si evince anche dal nome (che riprende fedelmente la categoria delle passenger cars di Mercedes) è disponibile per il mercato italiano in 5 allestimenti: Rise, Executive, Sport, Premium ed Exclusive ad un prezzo che parte da 40.543 euro per l'entry level (con una ricca dotazione di serie) fino agli 84.811 del top di gamma (Iva e messa su strada incluse): per chi sceglie la formula della rateizzazione si parte invece da un anticipo di 13.176 euro ed una rata mensile di 350 euro iva inclusa. Disponibile in tre versioni - compatta, lunga e extralunga a seconda delle esigenze dei clienti - Classe V mostra tutta la sua versatilità nonostante le dimensioni importanti che la rendono una delle vetture maggiormente prescelte nel settore business per il trasporto persone (la lunghezza varia da 4.895 a 5.370 mmm con una capacità di carico che non viene sacrificata dalla possibilità di ospitare a bordo fino ad otto persone).



Dopo essere sbarcata in Giappone e in Medio Oriente, compresa la Cina, Classe V si è guadagnata un posto nell''olimpo' delle vetture globali del brand (a gennaio è arrivata anche in India). Prodotta a Vitoria in Spagna, presso la joint venture Fujian Benz Automotive Corporation a Fuzhou (Cina), arriverà nei prossimi anni anche in una versione full electric EQV, il cui concept è stato svelato in anteprima a Stoccarda, prima del reveal ufficiale allo scorso salone di Ginevra (400 i km di autonomia e un motore da 150 kWh).



Vettura che realmente non ha diretti concorrenti - a parte i monovolume dei rivali tedeschi di Wolfsburg - nuova Classe V ha subito delle modifiche importanti nel frontale che è stato ridisegnato ed appare più largo ed imponente, dando la sensazione di una presenza massiccia su strada. Nuove anche le linee del paraurti con una presa d'aria rinnovata, ancora più imponente e pronta a richiamare il family feeling del brand, e la nuova struttura a rombi per la mascherina del radiatore per uno stile più robusto. Nell'abitacolo, il design delle bocchette dell'aria è stato modificato così come sono stati migliorati anche i rivestimenti.



Il confort di bordo è assicurato anche per la prima fila di sedili passeggeri che, come all'anteriore, dispone di ogni comfort dalla regolazione elettrica alla possibilità di riscaldamento delle sedute fino al massaggio a zone, un 'lusso' mutuato da Classe S che consente di vivere una esperienza da 'vip shuttle'. In linea con i tempi, gli interni della nuova Classe V si presentano all'insegna della modernità e del minimalismo: essenziali ma capaci di riprodurre un ambiente confortevole e rilassante per chi viaggia a bordo di questo mezzo. Nell'ambito di questo restyling anche l'introduzione in gamma di motori diesel a quattro cilindri OM 654 con potenze da 163CV(220d), da 190 cv (250d) fino a 239 cv (300d) per emissioni comprese tra 156 e 171 g/km CO2. In fase di accelerazione, sulla V 300 d si può fare temporaneamente affidamento su ulteriori 30 Nm (Overtorque), che vanno a sommarsi ai 500 Nm della coppia base. La V 300 d accelera da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. La velocità massima raggiunta è di 220 km/h. Tutte le motorizzazioni della nuova Classe V sono abbinate di serie alla trazione posteriore (a richiesta è disponibile la trazione integrale permanente 4Matic) e al cambio automatico 9G-TRONIC. La sicurezza è uno dei punti sui quali si è concentrato il restyling di Classe V: a bordo salgono i sistemi di assistenza tra cui il pacchetto con blind spot assist, il sistema antisbandamento, il brake assist attivo e il sistema di protezione preventiva degli occupanti ma anche l'attention assist per rilevare il livello di attenzione del conducente.



Il Brake Assist attivo è in grado di rilevare se sussiste un rischio di collisione con un veicolo che precede e di provvedere, in una prima fase, ad emettere un segnale di avvertimento sia visivo che acustico. Se il guidatore reagisce, il Brake Assist attivo genera una pressione frenante adeguata alla specifica situazione. In assenza di una reazione da parte del guidatore, il sistema esegue una frenata autonoma.