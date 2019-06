Opel Corsa e, da primavera 2020 la city car a zero emissioni

È una storia che parte da lontano quella che ha come protagoniste Opel e la mobilità elettrica. La casa di Russelsheim, che quest'anno festeggia un compleanno importante (120 anni), è stata tra le prime a puntare sull'alimentazione alternativa iniziando a studiare soluzioni che al classico motore a combustione interna potessero abbinare un motorino elettrico. Tornando indietro con la mente dobbiamo arrivare al 1968 per vedere il primo modello Opel elettrificato - si trattava di una Kadett B Stir-Lec I range extender -, un precursore a cui hanno fatto seguito modelli come la Electro GT, e ancora la Impuls I e II, prototipi realizzati nel decennio dei Novanta, la Zafira con tecnologia ad idrogeno fino ad arrivare, nei tempi più recenti, alla Opel Ampera (2011), poi diventata Ampera-e nel 2016.



La progettazione di auto elettriche è dunque una tradizione di famiglia per Opel, anche se la svolta attuale verso le zero emissioni - per rispondere alle normative europee sempre più stringenti - è legata a doppio filo al gruppo Psa.



Micheal Lohsheller rassicura che si tratta di un'auto 'tedesca, disegnata in Germania e sviluppata in Germania'' (la produzione è a Saragozza), anche se tutto armonicamente realizzato in 'salsa' francese. A partire dalla piattaforma CMP che consente maggiore flessibilità.



Gli esterni sono razionali - il family feeling con le altre vetture del marchio è evidente - come pure riconoscibili sono i fari con la tecnologia IntelliLux Led matrix, un'anteprima assoluta per il segmento delle city-car. Quattro le modalità di guida per la versione a zero emissioni mentre le specifiche del sistema propulsivo riguardano una potenza massima di 136 cv e una coppia istantanea massima di 260 Nm. Corsa-e spicca per reattività, agilità e dinamismo: passa da 0 a 50 km/h in soli 2,8 secondi ed in 8,1 secondi da 0 a 100 km/h, un risultato degno di una piccola sportiva. Con una lunghezza di 4,06 metri, Corsa è sempre una 5 posti agile, pratica e bene organizzata. La linea del tetto richiama quella di una coupé ed è più bassa di 48 mm rispetto al modello precedente, senza che si perda nulla in termini di altezza interna. Il posto guida è stato abbassato di 28 mm, con uno spostamento del baricentro che va a tutto vantaggio di maneggevolezza e caratteristiche dinamiche.



A bordo l'infotainment prevede il sistema Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7.0 pollici e il sistema top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 10.0 pollici, che offrono anche il nuovo servizio telematico 'Opel Connect'.



La produzione partirà a fine anno con le prime consegne previste per la primavera 2020: prezzo in Germania di 29.900 euro che diventano 32.900 per la versione First edition che arriverà al debutto di Corsa e (con la formula leasing Free 2 Move il costo di ogni rata è invece di 299 euro).



Ma il 2020 sarà anche l'anno in cui sono previsti dal marchio altri due veicoli completamente elettrici (il Vivaro e la nuova generazione di Mokka X) ed una ibrida plug in: la Grandland X Hybrid 4 che prevede un motore 1.6 turbo benzina a iniezione diretta e 2 motori elettrici da 80kw ciascuno, alimentati da una batteria agli ioni di litio di 13.2 kWh. La vera svolta è però attesa per il 2024: entro quella data l'intera gamma Opel sarà elettrificata. Una svolta verso il cambiamento in un momento in cui Opel è riuscita a risollevare le sorti aziendali grazie all'ingresso nel gruppo Psa: una mossa di certo non 'indolore' a livello industriale ma che ha saputo riportare un clima di fiducia all'interno del quartier generale di Russelsheim. Solo per citare due numeri: 859 milioni di profitti e 4,7% di margini operativi, 1.038.057 vendite nel 2018; per il 2022 è previsto il debutto in 20 nuovi mercati, lo spostamento di alcune produzioni in Namibia e, dulcis in fundo, il ritorno del brand del fulmine sul territorio russo.