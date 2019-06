Jeep Camp 2019, da 12 a 14 luglio a San Martino di Castrozza

Si svolgerà a San Martino di Castrozza dal 12 al 14 luglio l'edizione 2019 del Camp Jeep, l'evento più importante per gli appassionati del celebre brand - diventato icona stessa di fuoristrada - e della incredibile gamma di 4x4 che spazia, oggi, da Renegade fino a Grand Cherokee, con l'imminente inserimento del pick-up Gladiator.



Grande protagonista dell'evento, organizzato dal Jeep Owners Group (JOG) insieme a Mopar - e che vedrà arrivare nella splendida località delle Alpi trentine migliaia di appassionati Jeep provenienti da tutt'Europa - sarà proprio il nuovo Gladiator, il pick-up di medie dimensioni con capacità off-road di assoluto riferimento, la cui commercializzazione in Italia e negli altri Paesi dell'area EMEA è prevista nel 2020.



Nella emozionante 3 giorni di San Martino di Castrozza gli iscritti al Camp Jeep 2019 potranno testare l'intera gamma di suv Jeep, mettere alla prova la propria Jeep nei chilometri di percorsi off-road a disposizione nell'area e accedere a tantissime attività quali concerti di musica dal vivo e animazioni per i più piccoli. Nel cuore delle maestose Dolomiti, sarà possibile vivere una nuova un'avventura in puro stile Jeep Jamboree, il più classico dei raduni a stelle e strisce, il cui format viene ripreso ogni anno per organizzare una trentina di questi eventi dalla California fino al Maine, dall'Arizona fino al Tennessee. Una tradizione americana che dal 2014 si è rinnovata in Europa con gli spettacolari Camp Jeep, una grande festa di libertà, passione e avventura.



Jeep Gladiator, segna il ritorno del marchio nel segmento dei pick-up e si ispira alla lunga tradizione di robusti e affidabili 'cassonati' del marchio Jeep. Gladiator offre design autentico, funzionalità e versatilità, capacità di carico e di traino ai vertici della categoria, libertà di guida open-air, efficienti ed avanzati motopropulsori, dinamica di guida su strada e leggendarie doti off-road, oltre ad una vasta gamma di dotazioni per la sicurezza e tecnologie intuitive. Prodotta a Toledo (Ohio, USA) e commercializzata negli Stati Uniti dalla primavera di quest'anno, la nuova Jeep Gladiator arriverà nel 2020 nelle concessionarie della regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). L'anteprima europea il prossimo luglio rende il Camp Jeep 2019 un appuntamento davvero imperdibile per gli appassionati di Jeep, che tra l'altro avranno anche la possibilità di conoscere da vicino un'altra importante novità, cioè Wrangler Rubicon 1941 designed by Mopar, il brand di FCA dedicato ai prodotti e servizi postvendita per tutti i veicoli del Gruppo.



Lanciato al salone di Ginevra, Wrangler Rubicon 1941 è un allestimento 100% street legal pensato per il fuoristrada e capace di esaltare al massimo il desiderio di avventura.



Realizzata con specifici Jeep Performance Parts, sfoggia tra gli altri il kit con sospensioni rialzate di 2 pollici, lo snorkel, le rock rails, il battitacco nero, il black fuel door e i tappetini all weather. Completa la configurazione hard una livrea 1941 che ricorda una data simbolo per il marchio Jeep, la nascita della Willys, richiamata peraltro su altri particolari della vettura come ad esempio il cerchio, il pomello cambio e il tavolino per il portellone posteriore. Inoltre, il veicolo è arricchito con i Jeep Authentic Accessories selezionati dalla gamma degli oltre 200 accessori Jeep Wrangler, che nello specifico comprendono griglia frontale Seven Slots, paraspruzzi, luci off-road e calotte specchio - tutto in nero opaco in contrasto con la carrozzeria gialla Hella Yella. Sarà disponibile, a partire dall'estate 2019, su tutte le versioni Wrangler 2.2 diesel, anche quindi su Sahara e Sport. Il programma completo di Jeep Camp e i biglietti sono disponibili sul sito https://www.jeep-official.it/camp-jeep.